66歲奶奶白天賣臭豆腐 晚上當DJ…網友質疑炒作

66歲DJ董順桃。（取材自紅星新聞）

一位長沙網友去某酒吧玩，台上兩名DJ正在打碟，其中一人是個小伙，舉著話筒負責炒熱氣氛；而另一名DJ身穿螢光色皮草外套，一頭淺金色假髮，竟是一名老奶奶。他把影片放上網，立刻引來討論。事後，老奶奶女兒回應，媽媽今年66歲，白天炸臭豆腐，晚上沒事就去酒吧玩，現在還學會了打碟。

來源：YouTube

紅星新聞報導，有網友稱，這位老奶奶是湖南某知名餐飲公司的合夥人董順桃，而視頻背景中，燈管中出現了董順桃的形象logo，引發了「炒作」的質疑聲。

董順桃年輕時在街頭炸臭豆腐。（取材自紅網時刻）

66歲DJ董順桃說：「我本來就是炸臭豆腐的，炸了一輩子，我不想繼續沉浸在油鍋裡了。」

對於外界質疑，董順桃稱「根本不是炒作」。她表示，自己的臭豆腐連鎖店已開了三家，現在已不用每天親自炸臭豆腐，「現在我退休 了，加上去年我丈夫去世，為了排解心中的憂慮，身邊的年輕朋友就帶我去酒吧蹦迪。引發關注的那個打碟的視頻，是自己第二次登台表演」。

董順桃是湘派臭豆腐第三代嫡系傳承人。（取材自紅網時刻）

董順桃說，自己拜一位專業DJ為師，跟他學打碟，也買了時尚的衣服和假髮，專門為表演的時候穿，「我覺得自己的登台表演發揮的還可以，也會繼續去蹦迪」。

酒吧老闆說，「一開始我們也擔心，一方面是擔心畢竟是老人，酒吧裡的環境，老人的身體是否吃得消；另一方面是因為老人第一次上台，我們擔心客人的接受度不高」他認為那場表演很成功，現場氣氛很好，董順桃也準備了自家品牌的臭豆腐請全場顧客吃。