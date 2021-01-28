一套衣服賣10萬 窮養也要數萬…「娃圈」比盲盒還燒錢

妝面是BJD的靈魂。（取材自新時報）

在以年輕人為主的亞文化小眾圈子中，「娃圈」更加小眾，「氪金體質」卻更勝盲盒、漢服等圈子。一個娃娃本身價格不斐，養護娃娃同樣需要大量花費，不少玩家「燒」上幾萬元（人民幣 ，下同）更是常態。而一些品牌的娃娃、娃衣甚至賣到10萬元（約1.5萬美元 ）天價。

新時報報導，2017年，明星李晨求婚時送給范冰冰一個高定瓷質BJD娃娃，價值200萬元（約30萬美元），將天價娃娃帶入了大眾視野。

娃娃背後，是一個以年輕人為主力的亞文化小眾圈子。（取材自新時報）

娃娃製作工期長，原創性高。限量版娃娃價格更高，備受追捧，經常出現有市無「娃」的狀態。在淘寶上一般的「BJD」娃娃售價在2000元到4000元（約308到617美元）不等。比較知名的品牌，如龍魂人形社，單個娃娃的價格要到6000元（約926美元）之多。

買娃只是開始，要想把娃養好，必須投入大量資金與時間。衣服、假髮、眼珠等配飾是重要開銷。每半年左右，玩家需要給娃換妝面以防「吃色」。更高端的玩家會給娃購買各種道具，衣食住行具備。此外，娃的保養、清潔用品也要專門購買。就算各方面都「窮養」也要花費數萬元。

一名濟南BJD玩家豆包表示，當地的玩家並不多，「圈子還是太小了。就拿BJD妝師來說，技術比較好的妝師，濟南基本沒有」「給娃化妝要用到模型漆，有毒，氣味也大，一些技術好的老妝師慢慢也不接妝了」2015年至今，豆包已在娃娃身上投入了近10萬元。

娃娃製作工期長，原創性高。（取材自新時報）

另一位玩家Tyche在娃娃身上花費已超10萬元，她幾乎走到哪都要帶著娃。她常把娃們攤在地毯上觀賞，為娃拍照，給娃娃自製頭髮。BJD的可玩性，就在於給它們換眼珠、假髮，衣服配飾也是精挑細選。

Tyche談娃娃最大的魅力：「應該就是美貌，還有給它們買東西時那種挑選的快樂。」

要想把娃養好，必須持續投入大量資金與時間。（取材自新時報）

甜橙是一位90後娃娃改妝師，在抖音 上有近5000個粉絲。視頻中，透過她改妝的娃娃，妝容、衣裙與頭髮，與之前相比煥然一新。

「多大了還玩娃娃？有這個錢買點什麼不好？」這是大多數玩家在「養娃」過程中會面對的質問。但甜橙說，除了陪伴，娃娃還有更深的一層含義，「在娃娃身上，實現一份在現實中自己無法擁有的完美」。