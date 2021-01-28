我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診2559萬例 加州破325萬

重新超車福斯！豐田成為2020年汽車銷量王

一套衣服賣10萬 窮養也要數萬…「娃圈」比盲盒還燒錢

中國新聞組／北京28日電
妝面是BJD的靈魂。（取材自新時報）
妝面是BJD的靈魂。（取材自新時報）

在以年輕人為主的亞文化小眾圈子中，「娃圈」更加小眾，「氪金體質」卻更勝盲盒、漢服等圈子。一個娃娃本身價格不斐，養護娃娃同樣需要大量花費，不少玩家「燒」上幾萬元（人民幣，下同）更是常態。而一些品牌的娃娃、娃衣甚至賣到10萬元（約1.5萬美元）天價。

新時報報導，2017年，明星李晨求婚時送給范冰冰一個高定瓷質BJD娃娃，價值200萬元（約30萬美元），將天價娃娃帶入了大眾視野。

娃娃背後，是一個以年輕人為主力的亞文化小眾圈子。（取材自新時報）
娃娃背後，是一個以年輕人為主力的亞文化小眾圈子。（取材自新時報）

娃娃製作工期長，原創性高。限量版娃娃價格更高，備受追捧，經常出現有市無「娃」的狀態。在淘寶上一般的「BJD」娃娃售價在2000元到4000元（約308到617美元）不等。比較知名的品牌，如龍魂人形社，單個娃娃的價格要到6000元（約926美元）之多。

買娃只是開始，要想把娃養好，必須投入大量資金與時間。衣服、假髮、眼珠等配飾是重要開銷。每半年左右，玩家需要給娃換妝面以防「吃色」。更高端的玩家會給娃購買各種道具，衣食住行具備。此外，娃的保養、清潔用品也要專門購買。就算各方面都「窮養」也要花費數萬元。

一名濟南BJD玩家豆包表示，當地的玩家並不多，「圈子還是太小了。就拿BJD妝師來說，技術比較好的妝師，濟南基本沒有」「給娃化妝要用到模型漆，有毒，氣味也大，一些技術好的老妝師慢慢也不接妝了」2015年至今，豆包已在娃娃身上投入了近10萬元。

娃娃製作工期長，原創性高。（取材自新時報）
娃娃製作工期長，原創性高。（取材自新時報）

另一位玩家Tyche在娃娃身上花費已超10萬元，她幾乎走到哪都要帶著娃。她常把娃們攤在地毯上觀賞，為娃拍照，給娃娃自製頭髮。BJD的可玩性，就在於給它們換眼珠、假髮，衣服配飾也是精挑細選。

Tyche談娃娃最大的魅力：「應該就是美貌，還有給它們買東西時那種挑選的快樂。」

要想把娃養好，必須持續投入大量資金與時間。（取材自新時報）
要想把娃養好，必須持續投入大量資金與時間。（取材自新時報）

甜橙是一位90後娃娃改妝師，在抖音上有近5000個粉絲。視頻中，透過她改妝的娃娃，妝容、衣裙與頭髮，與之前相比煥然一新。

「多大了還玩娃娃？有這個錢買點什麼不好？」這是大多數玩家在「養娃」過程中會面對的質問。但甜橙說，除了陪伴，娃娃還有更深的一層含義，「在娃娃身上，實現一份在現實中自己無法擁有的完美」。

網絡平台上娃圈很有市場。（取材自新時報）
網絡平台上娃圈很有市場。（取材自新時報）

美元 人民幣 抖音

上一則

瀋陽農村改造廁所亂象多 -20℃村民在戶外鐵桶如廁

下一則

多地車厘子檢出新冠病毒 1斤跌到8元 網友直呼有點怕

延伸閱讀

日本高中教師 男扮女裝闖女湯遭當場逮捕

日本高中教師 男扮女裝闖女湯遭當場逮捕
日本男教師扮女裝闖女湯 形跡可疑當場遭逮

日本男教師扮女裝闖女湯 形跡可疑當場遭逮
傳蘋果研發頭戴裝置 將用最先進晶片 定位高價小眾

傳蘋果研發頭戴裝置 將用最先進晶片 定位高價小眾
銷魂豆包料理 關鍵在醬汁

銷魂豆包料理 關鍵在醬汁

熱門新聞

中外交部21日凌晨宣布，對28名川普政府時期官員實施制裁，龐培歐名列其中。(路透)

被制裁！龐培歐等28人無法吃「中國飯」恐年損30億

2021-01-21 21:40
共和黨籍參議員柯頓今天在參院表示，中國制裁28名川普官員，中國駐美大使若涉入其中就該被驅逐，以回敬北京。(歐新社)

參議員要求回敬北京！「崔天凱如涉制裁 應立即驅逐」

2021-01-22 19:25
中國外交部表示將制裁川普任內的國務卿龐培歐等人。(美聯社)

川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人

2021-01-20 15:12
雲南昆明劫持人質案件中，民警跪求劫匪讓自己替換孩子做人質。（取材自觀察者網）

中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了

2021-01-25 08:00
送賣員馬煜淞聯繫開鎖人員，打開老人家的鐵門。（視頻截圖）

老人悲歌！ 送不出去的餐…讓外賣小哥淚流滿面

2021-01-22 12:00
杭州女子感染梅毒不自知，時常覺得胸悶、胸麻。（取材自錢江晚報／CFP圖)

想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

2021-01-27 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍

新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍
南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡
想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸
龐培歐加入保守智庫 蓄積政治能量

龐培歐加入保守智庫 蓄積政治能量
財報差+投機軋空 道指大跌633點

財報差+投機軋空 道指大跌633點