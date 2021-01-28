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多地車厘子檢出新冠病毒 1斤跌到8元 網友直呼有點怕

中國新聞組／北京28日電
車厘子價格跳水，商家掛出「忍痛割愛」廣告牌。（取材自每日經濟新聞）
車厘子價格跳水，商家掛出「忍痛割愛」廣告牌。（取材自每日經濟新聞）

近年車厘子漸成中國「新年貨」。前些時日，車厘子價格「腰斬」的消息一出，讓許多網友歡欣鼓舞。但最近江蘇無錫、河北石家莊等地被曝出進口車厘子核酸檢測呈陽性的消息，讓市場更是雪上加霜。

綜合媒體報導，車厘子核酸檢測呈陽性消息地不斷傳來，讓廣大網友直呼「有點怕」，多地車厘子價格跳水，最低甚至達每斤8元（人民幣，下同，約1.2美元），這相比往年進口車厘子每斤30至80元的價格，最少也下跌了73%，整個市場成驚弓之鳥。

近日浙江紹興城區多家超市、水果店車厘子鮮少市民問津。水果店商家表示，車厘子銷量明顯下降。27日上午，「浙江多地車厘子價格跳水」的話題衝上熱搜。

浙江嘉興水果批發市場，平時1斤30至80元的車厘子，更是只要8元。「這兩天生意比較難做，價格跳水也比較厲害。」一位水果經銷商表示，今年車厘子豐收，上市時價格本來就比往年便宜不少，最便宜的一斤也只有10多元，但現在受核酸檢測事件的影響，價格又「差不多打了對折」 ，平均價格每斤只有8.3元。

雙J的智利車厘子2.5公斤装，一周前促賣199元，現在119元？浦東一家盒馬店，一位顧客以為是「地板價中的地板價了。」其實還有更低的。上海及周邊一些水果批發市場，5公斤大盒裝車厘子標註著「驚悚」價格，紙上還寫著，「老闆忍痛割愛，斷臂求生」「只要你開口，我就跟你走」。

雲南昆明車厘子商戶則表示：「一件虧100多元，10元一斤都賣不出。」雲南昆明市金馬正昌果品市場工作人員李文超表示，運車厘子的車進來都要有四證一碼。檢驗檢疫證明、核酸檢測的陰性報告、消殺證明、海關的報關單、健康碼綠碼必須要有。進來後的車輛都要消毒，顧客可以放心購買。

事實上近日，多地不僅進口車厘子檢測出陽性，還有雞翅、魚、啤酒等食品飲料外包裝或內表面也都紛紛檢測出核酸陽性。央廣網報導，中國疾控中心副主任馮子健表示，核酸陽性並不意味著一定有傳染性，要看它污染的量。無錫此份進口車厘子檢到的病毒的載量很低，對消費者不會造成太大風險。到現在為止，並未發現消費者被感染。

河北石家莊等地被曝出進口車厘子核酸檢測呈陽性的消息，讓原本低迷的車厘子市場雪上加...
河北石家莊等地被曝出進口車厘子核酸檢測呈陽性的消息，讓原本低迷的車厘子市場雪上加霜。（取材自央視）
河北石家莊等地被曝出進口車厘子核酸檢測呈陽性的消息，讓原本低迷的車厘子市場雪上加...
河北石家莊等地被曝出進口車厘子核酸檢測呈陽性的消息，讓原本低迷的車厘子市場雪上加霜。（取材自央視）

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