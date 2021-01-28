分級就地過年 北京禁「中高風險區」人員進入

北京市大興區龐一處核酸檢測點的醫護人員為一名小朋友進行核酸採樣。（新華社）

國務院聯防聯控機制提出春節期間疫情 防控措施分級分類，雖然要求各地防疫措施不能擅自「加碼」、阻斷人員出行及返鄉，但北京 面對嚴峻疫情，昨日再度收緊入京防疫政策，規定中高風險地區人員原則上不能進京，進京須有省級批示。

若無核酸陰性證明，將難以跨省移動；衛健委27日官網發布「關於有序做好春運期間群眾出行核酸檢測 工作的通知」，規定高風險地區人員或近14天內有高風險地區旅居史人員春運期間不流動。中風險地區原則上「就地過年」，低風險地區非必要不出行，確實需要出行的，也不要前往高風險地區。

人民日報報導，北京市27日宣布，自1月28日至3月15日期間，低風險地區人員進返京，須持抵京前7天內核酸檢測陰性證明，抵京後實行14天健康監測，滿7天、滿14天各接受一次核酸檢測。

北京並規定，中高風險地區及全域實行封閉管理的人員，原則上不能進京。確需進京的須經當地省級疫情防控部門批准，持72小時內核酸檢測陰性證明。

發改委秘書長趙辰昕表示，春節臨近，外出及返鄉的人員增多，聚集性活動頻繁，疫情傳播風險進一步升高，他提倡春節假期非必要不流動，並做好廣大群眾就地過年的服務保障，對於減少節日期間疫情傳播風險，具有非常重要的意義。

趙辰昕說，近期各地陸續出台一些鼓勵就地過年的措施，但也有一些人關心就地過年是不是強制性措施？他強調，「就地過年」政策分級分類，各地執行時不能擅自加碼、層層加碼，「一刀切」更加不行。

根據衛健委發布的問答，上述措施於1月28日起實施，至3月8日春運結束後截止。符合上述條件的出行人員，持有效核酸檢測陰性結果到達目的地後不需要隔離。