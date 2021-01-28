分級就地過年 北京禁「中高風險區」人員進入
國務院聯防聯控機制提出春節期間疫情防控措施分級分類，雖然要求各地防疫措施不能擅自「加碼」、阻斷人員出行及返鄉，但北京面對嚴峻疫情，昨日再度收緊入京防疫政策，規定中高風險地區人員原則上不能進京，進京須有省級批示。
若無核酸陰性證明，將難以跨省移動；衛健委27日官網發布「關於有序做好春運期間群眾出行核酸檢測工作的通知」，規定高風險地區人員或近14天內有高風險地區旅居史人員春運期間不流動。中風險地區原則上「就地過年」，低風險地區非必要不出行，確實需要出行的，也不要前往高風險地區。
人民日報報導，北京市27日宣布，自1月28日至3月15日期間，低風險地區人員進返京，須持抵京前7天內核酸檢測陰性證明，抵京後實行14天健康監測，滿7天、滿14天各接受一次核酸檢測。
北京並規定，中高風險地區及全域實行封閉管理的人員，原則上不能進京。確需進京的須經當地省級疫情防控部門批准，持72小時內核酸檢測陰性證明。
發改委秘書長趙辰昕表示，春節臨近，外出及返鄉的人員增多，聚集性活動頻繁，疫情傳播風險進一步升高，他提倡春節假期非必要不流動，並做好廣大群眾就地過年的服務保障，對於減少節日期間疫情傳播風險，具有非常重要的意義。
趙辰昕說，近期各地陸續出台一些鼓勵就地過年的措施，但也有一些人關心就地過年是不是強制性措施？他強調，「就地過年」政策分級分類，各地執行時不能擅自加碼、層層加碼，「一刀切」更加不行。
根據衛健委發布的問答，上述措施於1月28日起實施，至3月8日春運結束後截止。符合上述條件的出行人員，持有效核酸檢測陰性結果到達目的地後不需要隔離。
上一則
多地車厘子檢出新冠病毒 1斤跌到8元 網友直呼有點怕
下一則
FB留言