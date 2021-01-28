我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診2559萬例 加州破325萬

重新超車福斯！豐田成為2020年汽車銷量王

分級就地過年 北京禁「中高風險區」人員進入

中國新聞組／北京28日電
北京市大興區龐一處核酸檢測點的醫護人員為一名小朋友進行核酸採樣。（新華社）
北京市大興區龐一處核酸檢測點的醫護人員為一名小朋友進行核酸採樣。（新華社）

國務院聯防聯控機制提出春節期間疫情防控措施分級分類，雖然要求各地防疫措施不能擅自「加碼」、阻斷人員出行及返鄉，但北京面對嚴峻疫情，昨日再度收緊入京防疫政策，規定中高風險地區人員原則上不能進京，進京須有省級批示。

若無核酸陰性證明，將難以跨省移動；衛健委27日官網發布「關於有序做好春運期間群眾出行核酸檢測工作的通知」，規定高風險地區人員或近14天內有高風險地區旅居史人員春運期間不流動。中風險地區原則上「就地過年」，低風險地區非必要不出行，確實需要出行的，也不要前往高風險地區。

人民日報報導，北京市27日宣布，自1月28日至3月15日期間，低風險地區人員進返京，須持抵京前7天內核酸檢測陰性證明，抵京後實行14天健康監測，滿7天、滿14天各接受一次核酸檢測。

北京並規定，中高風險地區及全域實行封閉管理的人員，原則上不能進京。確需進京的須經當地省級疫情防控部門批准，持72小時內核酸檢測陰性證明。

發改委秘書長趙辰昕表示，春節臨近，外出及返鄉的人員增多，聚集性活動頻繁，疫情傳播風險進一步升高，他提倡春節假期非必要不流動，並做好廣大群眾就地過年的服務保障，對於減少節日期間疫情傳播風險，具有非常重要的意義。

趙辰昕說，近期各地陸續出台一些鼓勵就地過年的措施，但也有一些人關心就地過年是不是強制性措施？他強調，「就地過年」政策分級分類，各地執行時不能擅自加碼、層層加碼，「一刀切」更加不行。

根據衛健委發布的問答，上述措施於1月28日起實施，至3月8日春運結束後截止。符合上述條件的出行人員，持有效核酸檢測陰性結果到達目的地後不需要隔離。

檢測 疫情 北京

上一則

多地車厘子檢出新冠病毒 1斤跌到8元 網友直呼有點怕

下一則

53國抵制也沒用？華為突圍 將在法國蓋5G設備廠

延伸閱讀

一洲焦點／誰辦公室離拜登最近？移民遣返解禁令遇阻、北京急欲接觸

一洲焦點／誰辦公室離拜登最近？移民遣返解禁令遇阻、北京急欲接觸
林鄭向習近平述職 習指要堅持愛國者治港

林鄭向習近平述職 習指要堅持愛國者治港
中國倡「就地過年」 中高風險地區須嚴格執行

中國倡「就地過年」 中高風險地區須嚴格執行
「中方控制疫情」 習與奧委會主席通話：冬奧如期辦

「中方控制疫情」 習與奧委會主席通話：冬奧如期辦

熱門新聞

中外交部21日凌晨宣布，對28名川普政府時期官員實施制裁，龐培歐名列其中。(路透)

被制裁！龐培歐等28人無法吃「中國飯」恐年損30億

2021-01-21 21:40
共和黨籍參議員柯頓今天在參院表示，中國制裁28名川普官員，中國駐美大使若涉入其中就該被驅逐，以回敬北京。(歐新社)

參議員要求回敬北京！「崔天凱如涉制裁 應立即驅逐」

2021-01-22 19:25
中國外交部表示將制裁川普任內的國務卿龐培歐等人。(美聯社)

川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人

2021-01-20 15:12
雲南昆明劫持人質案件中，民警跪求劫匪讓自己替換孩子做人質。（取材自觀察者網）

中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了

2021-01-25 08:00
送賣員馬煜淞聯繫開鎖人員，打開老人家的鐵門。（視頻截圖）

老人悲歌！ 送不出去的餐…讓外賣小哥淚流滿面

2021-01-22 12:00
杭州女子感染梅毒不自知，時常覺得胸悶、胸麻。（取材自錢江晚報／CFP圖)

想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

2021-01-27 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍

新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍
南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡
想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸
龐培歐加入保守智庫 蓄積政治能量

龐培歐加入保守智庫 蓄積政治能量
財報差+投機軋空 道指大跌633點

財報差+投機軋空 道指大跌633點