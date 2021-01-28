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出行一次驗3回！春運17億人檢測商機上看1200億

中國新聞組／北京28日電
春節返鄉需持7日內核酸檢測；圖為黑龍江綏化望奎縣設置的採樣服務點，對無法符合採樣的區域採取入戶採集方式，加快推進第五輪核酸檢測。（新華社）
春節返鄉需持7日內核酸檢測；圖為黑龍江綏化望奎縣設置的採樣服務點，對無法符合採樣的區域採取入戶採集方式，加快推進第五輪核酸檢測。（新華社）

這個春節想返鄉需持有7日內核酸檢測陰性報告，返鄉後第7天及第14天再做一次檢測，即單次出行至少要做3次病毒檢測。核酸檢測已成為民生「剛需」，以春運發送17億旅客推算，龐大的服務規模高達600至1200億人民幣。

南方人物周刊報導，多地早前起進行的全員檢測，已令病毒檢測行業大幅成長，而且政府有提出「應檢盡檢」、「願檢盡檢」，不僅對重點人群進行檢測，還進一步釋放個人檢測需求。現時國家衛健的「返鄉新政」，更是為相關企業帶來大量財源。

報導引述數據指出，2020年2月以來，由於單憑公立醫院無力承擔大量的檢測需求，第三方檢測機構順勢進入市場，它們的股價也迎來了春天。例如檢測龍頭企業金域醫學、華大基因、凱普生物、迪安診斷的股價，自2021年以來漲幅就達31.46%、38.46%、23.63%、45.13%，年初至報告期末的淨利潤分別較上年同期增長293%、1066%、167%、165%。

中國已施打2276萬劑疫苗

據衛健委網站消息，全中國截至26日已完成2276.7萬劑新冠疫苗施打。副主任曾益新表示，目前接種工作平穩有序進展，未來會繼續培訓好接種人員，以及做好不良反應監測等。

曾益新稱，目前中國每天有逾1500萬份核酸單管檢測，若多人一組進行「混檢」，檢測能力會更強；各地核酸檢測能力也要進一步提升，並降低核酸檢測成本，同時增加時效性與便利性。

檢測 中國 疫苗

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