河北隆堯返鄉令放狠話 「叫親人別回來！」

中國紅十字會志願服務隊在河北石家莊新樂市開展防疫消毒工作。（新華社）

中國各地倡「就地過年」，疫情 重災區之一的河北省刑台市隆堯縣25日發布「告全縣群眾書」，要縣民「乾脆點，叫他們不要回來」，以勸退外在親人勿返鄉，成為最嚴的春節返鄉令。

河北1月初爆發本土疫情，刑台市是重災區之一；隆堯縣內的菸草家園（菸草公司家屬院），還被列為中風險地區。

隆堯縣委宣傳部微信 公眾號「隆堯發布」25日發出「告全縣群眾書」，還附上一段音檔。告知書首先要求縣民繼續堅持一個信念：「自覺就是自救，居家就是居安。居家14天，就能過好年。」

告知書強調，疫情形勢還很嚴峻，「請大家轉告你在外的家人和朋友，今年春節就不要回來了。回來的路上，咱不說路途多艱難，不說你接觸的人多複雜，光坐飛機、高鐵、公共汽車這些交通工具，都是很容易發生交叉感染的機會。」

告知書揚言，如果從低風險區回來，得帶著健康碼、核酸檢測 證明，回來後一律居家隔離14天，還得定期核酸檢測，費用都得自理。從中高風險地區回來的，一律集中隔離21天，過年也不能和家人見上面，也是費用得自理。

告知書最後還要求縣民：對有回家意願的親人，一定要掌握底數，趕緊打電話，給他們講清形勢，講清政策，「乾脆點，叫他們不要回來。」