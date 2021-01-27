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另類辭舊迎新？去醫院掛號掏耳朵上熱搜 過來人：好爽

中國新聞組／北京27日電
去醫院掏耳朵的人越來越多。（本報資料照片）
去醫院掏耳朵的人越來越多。（本報資料照片）

「去醫院掛號掏耳朵」的話題近來25日登上微博熱搜。很多人不解，這麼簡單的一件事還要上醫院請醫護人員幫忙？但去醫院掏過耳朵的人還不少，有人大方分享，直呼「去醫院掏耳真的太太太爽了！」

紅星新聞報導，在四川成都三六三醫院，70歲的張大爺每個春節前都要來掏一次耳朵。大爺平時不自己掏耳朵，每一年都靠醫院耳鼻咽喉頭頸外科的醫護人員完成這件工作，用他的話說，這是「辭舊迎新的大工程」。

據報導，微博知名美食博主「外賣小哥金城武」也分享經驗，「朋友們，以後別去採耳了。因為去醫院掏耳真的太太太爽了！」

專門掛號去醫院掏耳朵，這件事情引發評論區眾多網友的共鳴。一天時間內，網友評論1萬+，點讚超過8萬+，同時還登上當天的微博熱搜。

採耳，就是指掏耳朵。一般人掏耳朵，就地取材，一支竹籤，一根細棍子，就是簡單的掏耳工具。誰能想到，這麼簡單的一件事還要上醫院請醫護人員幫忙，而且從評論區看來，去醫院掏過耳朵的人還不少。

報導指出，網友「全是沙雕」分享經驗，「我之前也去醫院洗過一次，因為我的耳屎比較硬還滴了兩天藥水，掏的過程很酸爽，掏完感覺進入通透世界，很細微的聲音都能聽清楚。」Karla永遠OK說，「之前實習有一天上午突然感覺耳朵聽力下降，嚇得我火速請了個假去醫院掛號。結果只是油耳被封印住了，需要掏個耳朵，醫生又是長針又是鑷子，10分鐘就搞定了。不過是真的爽，六根清淨不過如此了。」

科室主治醫師楊力表示，其實每天來掏耳朵的人非常多。這些人中，有些是因為耳屎堵塞導致聽力下降，有些是因採耳店消毒不到位被工具感染，還有少數沒什麼不適症狀卻是定期請醫生掏耳的，比如張大爺。

楊力表示，一般民眾根本不需要掏耳朵，「因為日常生活中，耳屎會隨著身體動作而自行掉出。此外，因為採耳店的消毒情況難以保證，楊力建議不要隨便在外採耳，以避免感染。

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