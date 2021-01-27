原價近5億私人飛機將拍賣 來自甘肅首富？

灣流G550型。 (取材自成都中院公眾號)

四川成都市中級人民法院近日一則公告引起網友關注，原價近5億（人民幣，下同，約7768萬美元 ）的兩架飛機灣流G550型和灣流G450型將被司法拍賣 。灣流飛機一向受富豪青睞，馬雲、王健林、李彥宏、李河君都擁有G550。這兩架飛機極可能來自恆康系的縱橫航空，背後大佬正是甘肅省首富闕文彬。

每日經濟新聞報導，灣流G550型和灣流G450型算是國際頂級遠程噴氣式公務機代表之作，尤其G550以內飾豪華，寬敞舒適著稱，官方數據表明最大載客量為18人。G450空間略小一些。去年，灣流宇航公司宣布停止生產G550。

此次成都中院擬拍賣的G550的外表已經有所老舊，機身遍布泥垢，但內飾的豪氣程度依然不減當年，內裝可見白色單人獨享的真皮沙發、高級豪華的會客沙發、桌子可折疊的四人沙發用餐區，甚至還有專門的廚房區和酒櫃。

據了解，兩架飛機極有可能來自恆康發展旗下的縱橫航空，該航司已經停止運行，且存在購買灣流公務機但未按約支付國家開發銀行借款本息的情況。

搜尋裁判文書網發現，2012年8月，國開行與縱橫航空簽署相關外匯貸款 合同，約定國開行向縱橫航空發放貸款7050萬美元，用於縱橫航空購置2架灣流高端公務機（灣流G450型和灣流G550型），抵押物則包括這兩架飛機。法院判決縱橫航空償還貸款本金6400萬美元及相應的利息等。

貸款合同履行過程中，縱橫航空因未按約支付借款本息，2018年9月被起訴至法院。國開行有權對上述用於抵押的2架灣流高端公務機折價或者以拍賣、變賣該抵押物的價款優先受償。2020年3月，最高人民法院終審維持原判。成都中院依法啟動上述兩架飛機的處置程序。

報導指出，從股權關係發現，縱橫航空是恆康系的一員。恆康系的背後大佬正是闕文彬，2009年胡潤百富榜上，憑藉48億元財富成為甘肅省首富，並蟬聯這一稱號直到2015年。

闕文彬的發家史堪稱傳奇，他從一家製藥公司起價，並實現蟬聯甘肅首富。他還通過恆康醫療、西部資源兩家上市公司，進入礦業、醫療等行業。但後來，闕文彬及其所掌控的恆康系陷入債務問題。

報導說，成都中院目前僅完成初步現場勘查，等完整的評估報告出來，法院再進行招拍掛。