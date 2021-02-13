畢業生賺贏北大、清華 南大年薪超過17萬

圖為華南農業大學校園招聘會上，大學生在挑選心儀的職位。(中新社)

中國 多所知名高校日前陸續發布2020屆畢業生就業 質量報告顯示，各校畢業生平均薪酬差距較大，引發熱議。其中，南京大學被調查畢業生的薪酬較高。數據顯示，該校2020屆被調查畢業生的平均年薪為17.83萬元（人民幣，下同），較2019年上漲3.21萬元。

香港 文匯報報導，有專家表示，中國「世界一流大學和一流學科（簡稱『雙一流』）」建設高校畢業生就業機會相對較多、就業質量相對較好，薪酬水平也就相對較高。

據報導，南京大學2020屆畢業生共計8161人，調查最終獲得有效樣本為3709個。在被調查的畢業生中，本科畢業生薪酬均值為每年14.92萬元，中位數為每年12.9萬元；碩士畢業生薪酬均值為每年18.28萬元，中位數為每年15萬元；博士畢業生薪酬均值為每年18.7萬元，中位數為每年15.8萬元。總體而言，博士生的薪酬水平大於碩士生，碩士生的薪酬水平大於本科生。

四川大學2020屆畢業生的薪酬水平亦與其學歷層次呈正相關，川大的博士畢業生月均收入為1萬2876.49元、碩士畢業生月均收入為8259.76元、本科畢業生月均收入7661.23元。整體來看，2020屆川大畢業生稅前月均收入為8312.32元。

對外經濟貿易大學畢業生的薪資待遇也有所提升。數據顯示，該校2020屆畢業生中有712人進入世界500強企業，占就業總人數的29.1%，連續四年保持增長。畢業生薪酬待遇從2019年的每年14.44萬元提升至15.73萬元，增長8.93%。

而主要培養金融、經濟、管理類人才的北京大學光華管理學院的2020屆本科生的薪酬則高於研究生。2020年光華管理學院的本科畢業生有205人，68人選擇就業，有7人到香港工作。只有3.1%的本科畢業生薪資低於10萬元，這部分主要是前往政府、事業單位就職，而年薪超過50萬元的高達20%。

另外，農林類相關的「雙一流」建設高校畢業生的薪酬則相對較低。「西北農林科技大學2020屆畢業生就業質量年度報告」顯示，該校2020屆畢業生月均收入為6579.60元，其中本科畢業生月均收入為6090.19元，碩士研究生月均收入6768.14元，博士研究生月均收入8955.53元。換算成年均收入，該校畢業生的年均薪酬不足8萬元。