我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耶魯命案死者未婚妻 與嫌犯合影曝光 有過戀情？

莫德納加速疫苗供應！原本每瓶裝10劑 將增至14劑

畢業生賺贏北大、清華 南大年薪超過17萬

中國新聞組／北京13日電
圖為華南農業大學校園招聘會上，大學生在挑選心儀的職位。(中新社)
圖為華南農業大學校園招聘會上，大學生在挑選心儀的職位。(中新社)

中國多所知名高校日前陸續發布2020屆畢業生就業質量報告顯示，各校畢業生平均薪酬差距較大，引發熱議。其中，南京大學被調查畢業生的薪酬較高。數據顯示，該校2020屆被調查畢業生的平均年薪為17.83萬元（人民幣，下同），較2019年上漲3.21萬元。

香港文匯報報導，有專家表示，中國「世界一流大學和一流學科（簡稱『雙一流』）」建設高校畢業生就業機會相對較多、就業質量相對較好，薪酬水平也就相對較高。

據報導，南京大學2020屆畢業生共計8161人，調查最終獲得有效樣本為3709個。在被調查的畢業生中，本科畢業生薪酬均值為每年14.92萬元，中位數為每年12.9萬元；碩士畢業生薪酬均值為每年18.28萬元，中位數為每年15萬元；博士畢業生薪酬均值為每年18.7萬元，中位數為每年15.8萬元。總體而言，博士生的薪酬水平大於碩士生，碩士生的薪酬水平大於本科生。

四川大學2020屆畢業生的薪酬水平亦與其學歷層次呈正相關，川大的博士畢業生月均收入為1萬2876.49元、碩士畢業生月均收入為8259.76元、本科畢業生月均收入7661.23元。整體來看，2020屆川大畢業生稅前月均收入為8312.32元。

對外經濟貿易大學畢業生的薪資待遇也有所提升。數據顯示，該校2020屆畢業生中有712人進入世界500強企業，占就業總人數的29.1%，連續四年保持增長。畢業生薪酬待遇從2019年的每年14.44萬元提升至15.73萬元，增長8.93%。

而主要培養金融、經濟、管理類人才的北京大學光華管理學院的2020屆本科生的薪酬則高於研究生。2020年光華管理學院的本科畢業生有205人，68人選擇就業，有7人到香港工作。只有3.1%的本科畢業生薪資低於10萬元，這部分主要是前往政府、事業單位就職，而年薪超過50萬元的高達20%。

另外，農林類相關的「雙一流」建設高校畢業生的薪酬則相對較低。「西北農林科技大學2020屆畢業生就業質量年度報告」顯示，該校2020屆畢業生月均收入為6579.60元，其中本科畢業生月均收入為6090.19元，碩士研究生月均收入6768.14元，博士研究生月均收入8955.53元。換算成年均收入，該校畢業生的年均薪酬不足8萬元。

就業 中國 香港

上一則

見證香港百年變遷 曾福琴行將熄燈

下一則

查內鬼殺無赦 震懾賴小民靠山？

延伸閱讀

教育培訓機構名師年薪百萬 名校畢業生爭入行

教育培訓機構名師年薪百萬 名校畢業生爭入行
青春（全文完）

青春（全文完）
加州亞裔高中生 92.6%畢業率最高、4.3%輟學率最低

加州亞裔高中生 92.6%畢業率最高、4.3%輟學率最低
留美博士范軼然遇害 北大悼：痛失優秀校友

留美博士范軼然遇害 北大悼：痛失優秀校友

熱門新聞

示意圖，圖文無關。(取材自揚子晚報／視覺中國)

我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢

2021-02-05 12:00
澳籍華裔主播成蕾於去年8月遭中國當局扣留，事隔半年、澳洲當局8日對外證實，成蕾正式以「非法向海外提供國家機密」罪名遭中國正式逮捕。（路透）

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

2021-02-08 08:16
中國明確演藝人員從業規範，違者最重將遭永久封殺。圖為眾多歌手與演員參加「文化中國·四海同春」春節聯歡晚會演出，近日在湖南長沙錄製完成。（中新社）

中國新禁令 藝人有「危害國家統一」等15行為 永久封殺

2021-02-05 18:49
視頻中，中國女留學生在阿德萊德唐人街奶茶店討工資，與老闆發生爭執，老闆朋友扇了她一耳光。（視頻截圖）

試工沒有工資？留澳中國女學生在唐人街討薪挨耳光、被踹倒

2021-02-05 10:00
陳金英一度靠賣羽絨服還債。（取材自微信）

浙江9旬奶奶好厲害 10年還清2077萬 怎做到的？

2021-02-07 12:00
8日有用戶表示，Clubhouse在晚間約7時被中國封鎖，中國民眾需要「翻牆」才能使用。圖為示意圖。記者曾學仁／攝影

出手了！中國突封鎖Clubhouse 網友揭破綻：還能翻牆

2021-02-08 08:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定

10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定
耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺

耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺
前美駐聯合國大使海理：過去不該聽川普的

前美駐聯合國大使海理：過去不該聽川普的
拜登偕第一夫人 影片賀新春：歧視亞太裔和仇恨犯罪 是美國汙點

拜登偕第一夫人 影片賀新春：歧視亞太裔和仇恨犯罪 是美國汙點
德州80偷渡客受困油罐車 打911求救：氧氣快耗盡

德州80偷渡客受困油罐車 打911求救：氧氣快耗盡