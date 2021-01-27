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對抗變異病毒 專家：中國疫苗2個月能完成升級

中國新聞組／北京27日電
中國已累計開展重點人群新冠病毒滅活疫苗接種超1000萬劑次，至少9億至12億人都要打疫苗，才能逐起免疫保護牆。（取材自澎湃新聞）
中國已累計開展重點人群新冠病毒滅活疫苗接種超1000萬劑次，至少9億至12億人都要打疫苗，才能逐起免疫保護牆。（取材自澎湃新聞）

針對新冠病毒突變可能導致現有疫苗效能下降的問題，中國疾控中心愛滋病首席專家邵一鳴日前表示，若需要對疫苗進行升級，中國的滅活疫苗預計可在2個月左右完成。而中國生物董事長楊曉明認為，若要築起免疫保護牆，中國至少9億至12億人都要打疫苗。

環球時報報導，邵一鳴是世界衛生組織疫苗研發委員會顧問，一直參加中國新冠疫苗的技術審評。

邵一鳴指出，滅活疫苗和mRNA疫苗是應對新冠病毒突變反應最快的兩種技術路線，病毒載體和蛋白疫苗等技術路線則需要更多時間。若未來真的出現需升級疫苗應對病毒的逃逸（突變），中國企業在拿到變異毒株後，只需要更換病毒發酵罐中的種子病毒即可，其他工序不需要做任何調整，預計2個月即可完成升級更新。

去年中國首款國產新冠肺炎疫苗已獲准有條件上市。（中新社）
去年中國首款國產新冠肺炎疫苗已獲准有條件上市。（中新社）

邵一鳴認為，由於mRNA是化學合成技術，滅活疫苗是生物技術，後者需要時間來培育細胞、繁殖並滅活病毒，所以滅活疫苗的質控因素較多、會稍慢一些，但前後時間差應不會超過1個月。

至於現有新冠疫苗是否對變異毒株有效？據研究，疫苗誘導的抗體對去年上半年在歐洲、南美、美國出現的新冠毒株的中和能力沒有變化；但對近新出現的英國、南非的新變異毒株的中和能力，則有不同程度的下降。

來源：CCTV中国中央电视台＠YouTube

新華每日電訊報導，中國疫苗的保護力一直為各國所關切，據中國國家藥監局分析數據顯示疫苗保護效力為79.34%，高於世界衛生組織50%的指標。

身為最早一批「以身試藥」者，中國生物董事長、國家「863」計畫疫苗項目首席科學家楊曉明在2020年3月23日接種疫苗。他表示接種後身體沒有任何異常情況，就是打針的地方稍微疼一點。

新冠滅活疫苗廠中國生物董事長、國家863計畫疫苗項目首席科學家楊曉明。（取材自澎...
新冠滅活疫苗廠中國生物董事長、國家863計畫疫苗項目首席科學家楊曉明。（取材自澎湃新聞）

因為要定期觀察的血液指標比較多，楊曉明在9個月裡被抽了約60管血。在打第一針後的第二個星期就能檢測到抗體，打第二針後2周左右就能檢測出較高的抗體水平。

楊曉明表示，根據以往疫苗預防接種的效果觀察，理論上需要有70%至85%左右的人群接種疫苗，才可能建立較穩固的群體免疫屏障。中國目前累計接種超1000萬劑次，要接種的人數範圍在9億至12億人，才能築起免疫保護牆。 

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