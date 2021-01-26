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湖南貪官砸2000萬建豪宅 父至死拒踏入

記者賴錦宏／北京26日電
湖南省人大常委會前副主任向力力的蓮園山莊，耗資2000萬元人民幣修建，只供其一人休閒享受。（央視畫面截圖）
湖南省人大常委會前副主任向力力的蓮園山莊，耗資2000萬元人民幣修建，只供其一人休閒享受。（央視畫面截圖）

央視日前播出反腐專題片「正風反腐就在身邊」第四集「嚴正家風」，介紹湖南省人大常委會前副主任向力力貪腐案。耗資2000萬元（人民幣，下同，約310萬美元）修建的莊園，只為提供向力力休閒享受，向的父親則謹守廉潔原則，到去世都沒有踏入。

報導稱，白蓮鎮的蓮園山莊主體建築超過防洪紅線，一層的會客廳全部擺放價格昂貴的紅木家具，露台上方建有游泳池，地下一層有私人影院和飯廳，這座山莊只供向力力一人享受，出資修建者則是他弟弟向明明。

向力力與向明明兄弟，一個從政一個經商，最初向力力還能謹慎自守，跟弟弟強調不許涉足自己任職區域經商。隨著他晉升長沙市副市長，兄弟二人都能感覺到，哥哥的權力和影響力開始在弟弟的生意中發揮無形的作用。就這樣，向力力利用職權在土地性質變更、房地產開發、項目承攬審批上，為弟弟和一些老闆謀取利益，並透過弟弟收受賄賂。

到了2018年，向力力從副省長的位置轉任湖南省人大常委會副主任，他感到這已經是仕途最後一站，變得更加肆無忌憚。調查發現，他收受的最大一筆賄賂就是發生在2018年下半年，利用職權打招呼幫助一名老闆成功變更土地使用性質，老闆通過他的弟弟送上3700萬元巨額感謝費。

據報導，中共中央紀委國家監委機關官員劉珈珞稱：「這個時間是發生在2018年，18大甚至19大之後不收斂、不收手，他總共受賄是6600多萬，單筆受賄3700萬，上演了最後的瘋狂。」

然而，兄弟二人做的這一切，都與他們父親向佳良所期望的背道而馳。

對兄弟二人，父親曾反覆叮囑要守住，不要收別人的錢。他每年還在向力力家裡辦公桌的玻璃板下放一些「當官即不許發財、兩袖清風朝天去」等名言，過幾個月換一次，為的就是提示向力力。聽說要建蓮園山莊，向力力的父親強烈反對，覺得在老家蓋這麼一個奢華享受場所和他的觀念相悖，建成後他拒絕前往，直到去世也沒有踏進這個山莊一步。

報導說，向力力的父母多年來一直住在衡東縣老縣委家屬樓，這是他父親做縣長時分的一套房，面積70多平米，從很多細節都能感受到老一輩樸素的作風。

湖南省人大常委會前副主任向力力。 （視頻截圖）
湖南省人大常委會前副主任向力力。 （視頻截圖）
向明明。 （視頻截圖）
向明明。 （視頻截圖）

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