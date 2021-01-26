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舉報廣西廳官收賄2000萬 小偷立功獲減刑

中國新聞組╱北京26日電
（取材自新京報）
（取材自新京報）

當小偷卻因舉報貪官立功？別懷疑，這是真的！蔣姓竊賊曾給梁姓行賄人做過司機，因此知道梁某向廳官趙汝林行賄的事情，行竊歸案後就舉報了趙汝林。由於舉報涉案金額超人民幣2000萬（人民幣，下同，約310萬美元）的貪官，構成重大立功表現，二審獲減輕處罰。

新京報報導，近期，中國裁判文書網公開的「蔣某某盜竊罪二審刑事判決書」，披露了上述細節。

據判決書顯示，趙汝林曾長期擔任前廣西銀監局副局長。銀保合併後，趙汝林任廣西銀保監局黨委副書記、副局長。2019年5月，趙汝林被查。

判決書另顯示，蔣某某1984年出生，因涉嫌犯盜竊罪，於2018年2月26日被抓獲，同日被刑事拘留，同年3月12日被逮捕。南寧市青秀區一審判決，蔣因犯盜竊罪，判處有期徒刑10年，並處罰金人民幣10萬元。

一審宣判後，蔣不服提起上訴。他上訴的一個重要理由是認為其有檢舉他人重大犯罪的立功表現，構成重大立功。

蔣舉報趙汝林利用職務之便，接受梁某輸送好處費，涉案金額為2122萬元，數額特別巨大，請二審法院依法考慮蔣有重大立功行為，減輕刑罰。

經過審查，南寧市中院認為蔣某某檢舉、揭發的行為構成重大立功，該院決定對其予以減輕處罰。2020年7月，南寧市中院裁定撤銷原審判決，蔣犯盜竊罪，判處有期徒刑6年，並處罰金人民幣6萬元，以及退賠被害人在押贓款、賠償經濟損失等。

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