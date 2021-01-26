2021年首虎 遼寧省政協前副主席李文喜被調查

遼寧省政協前副主席李文喜涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。（取材自政知新媒體）

中央紀委國家監委官網近日發布重磅，遼寧省政協前副主席李文喜涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。公開報導顯示，李文喜出生於1950年3月，今年已近71歲，是今年落馬的第一個前省部級幹部。

政知新媒體報導，李文喜長期在遼寧公安 系統工作，2002年5月任遼寧省公安廳廳長，2008年1月晉升省政協副主席。直到2011年3月，他才因到達任職年齡界限被免去廳長職務，專任省政協副主席。

退下領導崗位的李文喜出任中國警察 協會副會長。

據官網介紹，中國警察協會於2005年9月12日在北京成立，是公安部主管，由公安機關人民警察及其社團組織為主體組成的非營利性社會團體。

2019年8月，李文喜就曾以「中國警察協會副會長」身分在杭州參加中國警察協會調研座談會。

政知君注意到，李文喜出任遼寧省公安廳廳長時，時任遼寧省省長是薄熙來。薄熙來在2000年12月任遼寧省代省長，2001年2月任遼寧省省長（至2004年2月）。

此外，李文喜和「老虎」劉國強也是同僚。2020年7月，遼寧省政協前副主席劉國強落馬。劉國強被指盲目聽信「政治騙子」，花費巨資跑官買官被騙，處心積慮對抗組織審查等。

據報導，還有一個細節值得關注，即李文喜是「政法虎」王立科的老上級。

公開資料顯示，王立科早年長期在遼寧公安系統任職，他曾任遼寧省葫蘆島市副市長、市公安局局長，2008年9月履新遼寧省公安廳副廳長，當時的遼寧省公安廳廳長，就是李文喜。