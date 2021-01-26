洗個頭花了8萬多…南寧女掉進美髮館套路

傅女士花8萬多元辦卡包含的美容項目。（取材自南國早報）

廣西南寧一名女子日前只是去洗個頭，沒想到卻花了人民幣 8萬多元，還貸款 了3萬元。

南國早報報導，南寧的傅女士本想到美容美髮館洗個頭，不想被店裡的工作人員遊說，在花人民幣1700多元體驗後，又花人民幣8萬元辦理了四次「熱瑪吉」美容卡。衛生監督部門確認「熱瑪吉」屬醫療美容項目，經營範圍為「生活美容」的美容美髮館不能開展這一業務。

傅女士表示，1月18日，她去良慶區平樂大道綠地國際花都的夢未來美容美髮館洗頭，在洗頭的過程中，店裡一名工作人員向其推薦，說該店新引進了一種科技美容項目，效果非常好，能激活臉上的膠原蛋白，延緩衰老，效果能保持5到10年，「這是很多明星都追捧的項目，平時兩三萬元才能做一次的，體驗價只需1700多元一次」。經不起對方的遊說，傅女士決定體驗一下。

據報導，在體驗中，對方又不停地跟傅女士說，她臉上已經有色斑，皮膚也比較乾，30多歲的年齡已經是40多歲的皮膚，女人一定要對自己好一些。傅女士就這樣稀里糊塗花8萬元辦了對方推薦的「熱瑪吉」美容項目，為此她刷完了銀行卡和微信 帳戶裡的錢，還通過花唄貸款了3萬多元。

事後傅女士意識到不對勁，想去美容店退錢，對方卻說辦卡了不能退。1月20日，傅女士跟家人來到店裡協商退款一事，但美容美髮館的人說會跟領導匯報，之後就一直讓她們在那等著，並未進行處理。傅女士說，後來她經過查詢了解到，「熱瑪吉」屬於微整形項目，並不屬於美容美髮館的經營範圍。

報導稱，美容美髮館姓趙的店長說，店裡的消費是明碼標價的，傅女士她辦理的「熱瑪吉」不是微整形項目，是一種光電科技美容，是美容店跟其他公司一起合作開展的。當時美髮店只是做了個推薦，沒有強迫她辦卡。店裡跟客戶有約定，就是辦卡後不能隨便退，即便要退也要扣除相關的違約金。

據了解，美容美髮館昨天已初步跟消費者達成協議，將顧客第一次消費的費用扣除後，願意退回剩下的7萬多元。