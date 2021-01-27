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因為馬雲？神秘富豪俱樂部「泰山會」傳解散

中國新聞組／北京26日電
馬雲據傳也是泰山會成員。(中新社資料照片)
馬雲據傳也是泰山會成員。(中新社資料照片)

中國超級富豪俱樂部「泰山會」，近日被媒體爆出已於1月20日解散，並向有關部門完成註銷泰山會有關登記手續。由於阿里巴巴創辦人馬雲曾是會員，引發外界聯想兩者是否有關聯。但有報導稱，解散的原因是內部會員分歧大，矛盾深。

綜合媒體報導，「泰山會」解散的原因是內部會員分歧較大，矛盾較深，而且泰山會創始人四通集團董事長段永基已於2017年便辭去了會內一切職務，並退出「泰山會」。

「泰山會」發起於1993年末，正式成立於1994年夏，最終結束於2021年初。

由於泰山會在成立之初會員就達成一致：聚會時不錄音、不記錄、不邀請當地領導、不對外宣傳。因此外界對泰山會了解並不多，也逐漸使得這個組織變得愈發神秘。

另有未經證實的消息指，想要進入「泰山會」的規則也很簡單，那就是門檻為1億元人民幣，且每年只發展1家會員單位。

公開資料顯示，其解散前共有會員16人，包括聯想集團柳傳志、四通集團董事長段永基、萬通集團馮侖、泛海集團盧志強、復星集團郭廣昌、遠大空調張躍、信遠控股林榮強、巨人集團史玉柱、百度李彥宏、段永平、中關村科海集團陳慶振、江西科瑞集團鄭躍文、河南思達集團汪遠思、橫店集團徐文榮、和光商務吳力、華誼兄弟王中軍。

報導稱，阿里巴巴集團創始人馬雲也曾是泰山會的會員，曾因缺席被罰20萬人民幣，但後因請假頻繁退出。

柳傳志等大佬據傳是泰山會成員。(中新社資料照片)
柳傳志等大佬據傳是泰山會成員。(中新社資料照片)

柳傳志接受媒體採訪時曾表示，泰山會一年有兩次正式活動，正式活動缺席不缺席都沒有關係，缺席要交請假費，第一次請假費是1萬元人民幣，第二次及以後的請假費是每次20萬。

馬雲近期因其旗下的螞蟻集團的上市被緊急叫停，阿里巴巴集團控股有限公司涉嫌壟斷行為被立案調查，而備受外界關注。

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