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教育培訓機構名師年薪百萬 名校畢業生爭入行

記者賴錦宏／綜合報導
一家職業教育培訓學校負責人表示，在這個行業的頂級名師，年收入都是百萬人民幣以上的。（央視財經影片截圖）
一家職業教育培訓學校負責人表示，在這個行業的頂級名師，年收入都是百萬人民幣以上的。（央視財經影片截圖）

疫後，中國的教育培訓機構（補習班）成為了今年吸納畢業生的熱門行業之一，行業內對北大清華等名校生的爭奪非常激烈，有公司更在過去一年的時間裡招聘了逾萬人。

受疫情影響，近一年以來，K12教育（基礎教育）、考研、考公務員、考職業資格證書的需求迅猛增長，讓整個教育培訓行業業務量隨之激增，也提供了數量更多、待遇更好的就業職位。

央視財經近日報導指出，最新數據顯示，在2020年四季度「大學生就業景氣較好的十個行業」排行中，教育培訓行業超越網路、房地產，位列第2位，2020年全年的招聘需求同比2019年，漲幅達到了36%。2020年1-10月，新註冊的教育企業47.6萬家，淨增長企業數量同比2019年上漲了22.5%，這更加劇了今年招聘季行業內對一些著名大學畢業生的爭奪。

報導指出，在最近一年的時間裡，不少頂級教培公司，招聘人數幾乎都在上千人。北京一家職業教育培訓學校在過去一年的時間裡，由於業務量激增，招聘人數就超過了一萬人。

一家職業教育培訓學校負責人表示，在這個行業的頂級名師，年收入都是百萬（人民幣，下同）以上的，而這只是單純的年收入，有的名師還涉及到股權激勵等。剛加入其公司的新人，如果能完成基本課時量，年薪大約在15到30萬之間。

一家中小學教育輔導機構的負責人表示，年收入過百萬的名師主要是做線上大班課，有幾千、上萬的學生。現在在線教育已全部數位化，需要大量的技術和產品的人才，員工基本上都是來自於各大學名校的。

教育 就業 人民幣

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