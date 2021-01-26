我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診2529萬例 死亡破42萬人

加州解除居家令 大部分縣將重回紫色級 可恢復戶外用餐

群裡罵社區支書是… 貴陽女子被跨市銬走拘留3天

中國新聞組／北京26日電
貴州省貴陽市的任女士，在微信群裡提到「草包支書」。（取材自微博）
貴州省貴陽市的任女士，在微信群裡提到「草包支書」。（取材自微博）

貴州省貴陽市的任姓女子日前表示，她在畢節市蘭苑花園小區居住，因在小區業主群質疑業委會不召開業主大會，便擅自讓新物業公司通過試用期，罵社區支書劉姓女子是「草包支書」。劉女報警後，她被畢節市七星關區洪山派出所民警用手銬銬到畢節市行拘三天。在此過程中，警方存在違法傳喚、違法使用手銬、虐待等問題。

東方今報報導，對此，涉事支書劉女回應，她只是想讓任女道個歉。畢節市警方在相關回覆中回應，任女公然侮辱他人事實清楚，證據確鑿充分，其並未受到虐待，用手銬銬住任女進行強制傳喚是為了防止發生意外。

2020年12月14日，任女向畢節市公安局提出了行政復議，目前此案正在復議中。

任女表示，她是畢節市蘭苑花園小區的業主。2019年7月，小區業委會選聘康旭物業管理公司服務，據合約：康旭物業公司進駐前繳納50萬元（人民幣，下同，約7.72萬美元）保證金到業委會公共帳戶，服務滿6個月試用期後，簽訂正式物業服務合同，證實合同履約滿1個月後，再返還10萬元保證金給康旭，剩餘25萬元由業委會保管，合同終止才全額返還。

但康旭物業公司進駐小區不久，業委會未經業主大會討論通過，擅自以物業公司資金周轉困難為藉口，將50萬元保證金中的25萬元返還給物業公司。

任女在「蘭苑花園業主聯誼實名群」裡質疑，業委會侵犯業主權利。也在群裡的洪山街道蘭苑社區支書劉女對其質疑回應說：「開不開業主大會，怎麼開是業委會的事。」

任女對這回應十分不滿，截屏發到業主們維權群裡，並說「看這個草包支書怎麼說的」。接著她就回貴陽家中。洪山派出所打電話傳喚她到畢節去，但她認為派出所用電話傳喚不符異地傳喚規定。因而要求對方先跟其所在轄區派出所聯繫。

過了一個多月，洪山派出所再跟任女聯繫，任女則要求對方聯繫她所在轄區的派出所處理。當天下午她發現家門口有人鬼鬼祟祟報警。洪山派出所的民警卻跟著走進她家，直接給其戴手銬。隨後，她被從貴陽帶到畢節。

劉女說，蘭苑花園社區有居民上萬人，向來不好管理，業委會按照程序召開業主大會新選物業公司。任女卻在群裡罵她眼瞎了，她還是上門解釋溝通。但任女還是在群裡罵她「草包支書」。她便截屏報警。她報警只是想把任女請過來當面說清楚。

人民幣 公安 美元

上一則

洗個頭花了8萬多…南寧女掉進美髮館套路

下一則

文化旅遊部前副部長 李金早遭雙開

延伸閱讀

觸媒轉化器竊案頻傳 警籲民眾留意

觸媒轉化器竊案頻傳 警籲民眾留意
首座接種中心啟用 320萬伊州居民可打疫苗

首座接種中心啟用 320萬伊州居民可打疫苗

金山公交逐步恢復 華埠線路回歸

金山公交逐步恢復 華埠線路回歸
聖荷西舞蹈劇團 找回16件被竊舞服

聖荷西舞蹈劇團 找回16件被竊舞服

熱門新聞

中外交部21日凌晨宣布，對28名川普政府時期官員實施制裁，龐培歐名列其中。(路透)

被制裁！龐培歐等28人無法吃「中國飯」恐年損30億

2021-01-21 21:40
武漢華南海鮮市場一直被視為是這次全球新冠肺炎疫情的起源地。（美聯社）

公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情

2021-01-18 09:55
「祖國接你回家」自電影「戰狼」熱播後， 便成常用語。 (Getty Images)

「說好的祖國帶你回家呢」 旅美2老人登機前被阻返中

2021-01-19 20:51
共和黨籍參議員柯頓今天在參院表示，中國制裁28名川普官員，中國駐美大使若涉入其中就該被驅逐，以回敬北京。(歐新社)

參議員要求回敬北京！「崔天凱如涉制裁 應立即驅逐」

2021-01-22 19:25
中國外交部表示將制裁川普任內的國務卿龐培歐等人。(美聯社)

川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人

2021-01-20 15:12
雲南昆明劫持人質案件中，民警跪求劫匪讓自己替換孩子做人質。（取材自觀察者網）

中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了

2021-01-25 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
謎一樣的陳淑樺 人間蒸發匆匆23年

謎一樣的陳淑樺 人間蒸發匆匆23年
支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算

支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算
川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理

川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理
中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了

中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了
巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難

巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難