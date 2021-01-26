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就地過年！中辦、國辦發文了 「非必要不出行」

中國新聞組／北京26日電
深圳街頭掛出的「就地過年」標語。（取材自證券時報）
深圳街頭掛出的「就地過年」標語。（取材自證券時報）

 中國多地近日疫情轉趨嚴峻，許多社區或企業發出「春節期間非必要不返鄉」的倡議，積極宣導企事業單位職工「就地過年」。中國政府25日明確要求疫情高風險和中風險地區民眾「就地過年」，把人員流動降到最低。此外，春節返鄉需求大減，機票價格大跳水，多個航點起售價格最低打到一折。

來源：YouTube

央視網報導，中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發「關於做好人民群眾就地過年服務保障工作的通知」。

「通知」要求，合理有序引導群眾就地過年，疫情高風險地區群眾均應就地過年，把人員流動降到最低，防止因人員流動導致疫情傳播擴散。中風險地區群眾原則上就地過年，特殊情況需要出行的，需經屬地疫情防控機構批准。低風險地區倡導群眾就地過年，非必要不出行。

「通知」要求，機關、事業單位和國有企業人員要帶頭就地過年，引導外地農民工、尚未離校的師生就地過年。確需出行人員原則上不前往中高風險地區。要切實加強生活物資保障和能源保供，特別是大中城市要提前安排，充分準備，確保生活必需品不斷檔、不脫銷。要做好就地過年群眾管理服務，及時回應和滿足就地過年群眾需求。

「通知」表示，要確保群眾出行方便有序和貨運物流暢通，最大程度滿足就地過年群眾的購物、休閒、娛樂等出行需求。要保障就地過年群眾工資休假等合法權益，以崗留工、以薪留工。要積極營造就地過年良好氛圍，落細落實各項服務保障措施，確保廣大人民群眾安心安全過好年。

另據央視財經報導，包括北京、上海、河南、山東等24個省市倡議就地過節，往年一票難求的春節機票，因為需求大減，機票價格甚至遠低於高鐵二等座的價格，搭機比坐車還便宜，上海飛三亞人民幣88元起（約14美元），北京飛杭州人民幣94元，多個航點起售價格最低打到一折。

有趣的是，「就地過年」政策下也催生另類的酒店過年熱，融創文旅城酒店群市場傳訊總監蔣燕表示，四星、五星級酒店就發現春節期間預定的客人很多都是舉家而來，甚至有花人民幣40多萬訂了有湯屋的11間房，邀請親朋好友一起宅在酒店過春節。

抗疫專家鍾南山拍視頻回應「就地過年」。(視頻截圖)
抗疫專家鍾南山拍視頻回應「就地過年」。(視頻截圖)

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