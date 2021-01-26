美國進口啤酒外包裝 天津驗出新冠病毒

天津市一批美國進口啤酒外包裝核酸檢測出陽性。（取材自微博）

中國 近期頻繁從外國進口冷鏈包裝上驗出新冠病毒核酸陽性反應，繼鱈魚、櫻桃等之後，天津市防控指揮部稱，發現一批美國 進口啤酒整托外包裝樣本檢測 結果呈陽性。消息引起民眾恐慌，擔憂吃進口貨會感染新冠肺炎，不過，中國防疫專家張文宏說，機率比空難低。

香港文匯網報導，經查，涉疫啤酒原產地為美國，於2020年10月20日至2021年1月6日，分批從美國進口運抵天津港，並運至寧河區某物流公司倉庫，在對工作人員、貨品及外環境等進行核酸檢測時，發現兩份啤酒整托外包裝樣本檢測結果呈陽性，其他結果均為陰性。

截至目前，已對庫存涉疫貨品進行封存，未流入天津市場，已開展對該貨物及環境的終末消毒。現場工作人員均採取防護措施，為安全起見，已對存在暴露風險的工作人員及其密切接觸者32人實施管控並採樣，16人核酸檢測結果為陰性，其他結果還未提出報告。

澎湃新聞報導，對於如何看待冷鏈的新冠傳播風險？上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在央視節目中表示，「到現在為止一例都沒有發生，…也就是說我們的海關經過這麼多一次次消殺，事實上它做得挺好，當這個概率已經接近於比空難都低的時候，你自己決定。」

張文宏表示，「表面包裝有陽性是很正常的，國外疫情現在暴發很厲害，我們這些輸入的風險事實上還是會有。」此外，他也提到，現在沒有，但是也不能保證將來一定會沒有。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友在接受央視採訪時表示，保存水果的溫度比冷凍魚肉等食品溫度高，病毒在保存水果這樣的溫度下存活時間短；核酸檢測呈陽性，有可能是活病毒，也可能是死病毒或病毒片段，不一定代表有傳染性；只要我們注意手衛生，吃水果前用流水清洗，應該就不會有感染的風險。

本報系聯合報報導，中國疾控中心副主任馮子健接受央視採訪時表示，核酸陽性並不意味著它一定有傳染性，要看它汙染的量，以及汙染的病毒是不是有活性。過去有從事食品加工或者搬運工作的人員感染，是因為接觸病毒時間長、次數多。

至於如何處理海鮮？中國工程院院士張伯禮建議，冰凍的海鮮最好別直接拿手去摸，戴手套、戴口罩，回去處理的時候，不要用水激，搞得水花四濺，而是要用水泡，泡了以後輕輕地處理，手套和口罩也要處理掉。