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14天隔離期 上海檢測發現30多宗復陽

中國新聞組／上海26日電

上海市衛生健康委25日表示，新冠肺炎患者出院隔離期間作核酸檢測，已先後發現30餘宗復陽病例。

新民晚報報導，上海市25日舉行第94場疫情防控新聞發布會，市衛生健康委主任鄔驚雷表示，上海按照國家衛生健康委的出院標準和出院後隨訪要求，開展新型冠狀肺炎病毒肺炎出院患者管理和跟蹤隨訪工作。

對於患者體溫正常、呼吸道症狀明顯好轉，肺部影響明顯改善，連續兩次呼吸道標本核酸檢測陰性的，予以出院。

據報導，對所有出院患者，閉環轉運至各區隔離點，進行14天的集中或居家隔離，隔離點或者社區醫務人員每日上門對出院患者開展體溫和症狀監測，並在隔離期滿前進行呼吸道標本核酸檢測，陰性後方可解除隔離。

同時，由市級定點醫院對出院患者進行隨訪，在出院後隔離期間核酸檢測陽性病例，閉環轉運至市級定點醫院進行複查，核酸陰性後再次進行集中隔離健康觀察。目前，14天隔離期間發現復陽病例30多例。市級定點醫院對隔離點滿14天解除隔離的出院患者進行第四周的到院隨訪，對於外省市無法到院的出院患者進行電話隨訪，並要求到當地進行核酸檢測隨訪。

檢測 疫情 新冠肺炎

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