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吉林通化封城斷糧 副市長道歉 網稱「醫護快撐不下去了」

中國新聞組／北京25日電
吉林通化被市民投訴之後，全力保障生活物資配送。(新華社)
吉林通化被市民投訴之後，全力保障生活物資配送。(新華社)

吉林省通化市近日爆發本土疫情，18日起實施全面封閉管理，22日起東昌區居民住戶更被實施貼封條封閉管控。網友紛轉發現況呼籲，「通化是目前全國最重的重災區，一線人員都快堅持不住了！」曾有醫護人員哽咽稱，「我們的紙尿褲都尿透了，順著大腿往下淌…」。對於封城造成人民生活不便，通化副市長已出面道歉。

來源：YouTube

近日通化網友表示，在隔離期間缺乏物資，有的家中已快斷糧，引起網上關注。通化市新冠肺炎疫情防控指揮部23日回應稱，會成立保民生志願服務隊，免費提供生活必需品代購配送服務。通化市副市長蔣海燕24日代表市委市政府表達歉意。

因應當地疫情，從18日晚上11時起，通化市社區被全面封閉管理；20日凌晨1時起，通化市東昌區（位於市區中心）全域被調整為高風險地區；22日晚上10時起，東昌區居民住戶被實施貼封條封閉管控，居民一律不得外出，由社區工作人員上門幫助解決生活物資配送需求，解除時間另行通知。

據香港01報導，有網友在微博上表示，自通化「封城」後，快遞停發，社區物資配送跟不上。且封戶比較突然，很多居民面臨斷糧斷菜，有老人斷藥，有嬰兒斷奶粉，基本生活無法得到保障。有網友指，官方給出的配送管道都已嚴重超負荷，幾天前的訂單還沒配送，無法下單，電話線路繁忙，不會網購的老人更是難上加難。

對此，網友紛紛轉發表示，「重視一下通化疫情吧，挺嚴重的！」、「他們吃不上飯，防疫人員已經累哭了」、「好像挺嚴重的，為什麼上不了熱搜？」還有人直言，「通化急需物資的熱搜又被壓下來了，一座30萬人的小城，確診200多例，沒人關注，家家戶戶貼封條以後，生活必需的糧食和藥品卻不能供應，這真的很奇怪！」

通化市新冠肺炎疫情防控指揮部23日表示，為保障廣大居民在居家封閉期間生活必需品供應，通化市青年志願者（志工）協會及「餓了麼」、酒桶「跑腿兒」、好幫養老公司自願成立保民生志願服務隊，面向廣大居民免費提供生活必需品代購配送服務。

此外，吉林省通化市紀委監委23日對在疫情防控工作中失管失察、履職不力的14名黨員幹部追責問責情況進行通報。市衞健委主任、市疾控中心主任、市交通局副局長等14名黨員幹部分別被黨內警告、撤銷黨內職務及政務撤職等。

另外，吉林省防疫升級，冬春季農村防疫手冊要求所有返鄉人員需持三天內核酸陰性報告。而吉林省扶餘市昨日公告，將利用三天時間展開全民免費檢測。屆時需居家禁足，人車亦禁止出入市域。

通化市副市長蔣海燕24日代表市委市政府表達歉意。（取材自微博）
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疫情 防疫 封城

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