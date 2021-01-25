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近中南海 北京1確診治癒又復陽

特派記者陳言喬／北京報導
北京西城區在100多萬人全員核酸篩檢後找出一名確診治癒後復陽病例。（取材自百度）
北京西城區在100多萬人全員核酸篩檢後找出一名確診治癒後復陽病例。（取材自百度）

北京發現一名疑似新冠肺炎確診治癒病人，核酸篩檢又重新復陽的案例，由於病例位在市中心的什剎海荷花市場，已引起北京西城應急防控中心重視，正全面動員對其密切接觸者隔離觀察，周遭環境消毒。

這名陽性病例是在前二天，北京西城區全員核酸篩檢中查出。北京西城區是中共政治中心，內有中南海和多個中共黨政軍機關重地。

據北京「西城發布」通報，1月22日到23日西城區分批次對居民和駐區單位工作人員開展新冠病毒核酸檢測。經2400多名醫務人員和5000多名志願者連續工作，完成113萬680人的核酸檢測。除1月22日下午在什刹海荷花市場檢測點第八道採集的一名人員初篩陽性外，其餘人員檢測結果均為陰性。

西城區立即啟動應急回應機制，第一時間對該人員進行再次檢測，發現其為去年8月經上海入境後診斷的確診病例並治癒，符合相關規定後於10月進入北京，不排除復陽的可能，目前，正在安排專家對其進行會診。

該人員已轉至定點醫院做進一步診療，對其密切接觸者進行隔離觀察和核酸檢測，涉及場所進行環境檢測和消毒，相關人員及環境樣本核酸檢測結果均為陰性。

檢測 北京 中共

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