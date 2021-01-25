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滬京流調「只提軌跡不提人」 官媒讚

中國新聞組／北京25日電
上海將今年經濟長目標設在6%以上，但近期又出現本土確診病例，防疫壓力升高。圖為一名路人走過上海仁濟醫院封鎖區附近。（歐新社）
上海將今年經濟長目標設在6%以上，但近期又出現本土確診病例，防疫壓力升高。圖為一名路人走過上海仁濟醫院封鎖區附近。（歐新社）

上海市衛健委23日公布的一則疫情流調報告，因為「只提地點不提人」得到多方點讚。北京市見賢思齊，24日公布的流調報告也隱去了確診病例的年齡、性別等信息。新華社、央視齊讚：值得提倡及全國推廣。

新華社評論文章指出，疫情發生以來，流調報告一直是公眾關注的焦點。確診病例的流調信息，連著國家防疫大局，也連著公民的尊嚴和隱私。民眾基於恐懼病毒和安全防護等心理，往往對流調信息格外敏感。一旦信息洩露，會引起網民的強烈關注和熱議，甚至可能引發對患者身心造成傷害的網路暴力。因此，如何恰到好處地披露流調信息，處理好個人信息保護與社會公共利益間的平衡，考驗各地疫情防控的能力和社會治理精細化的水平。

文章指出，北京和上海「只提軌跡不提人」的流調報告方式之所以贏得好評，在於把握好信息披露的分寸，拿捏好公權與私權的邊界。特別是除必要的軌蹟之外，不再公布患者性別、年齡等非必要信息，不給「隱私變談資」以可乘之機，避免了信息溢出可能招致的網路暴力和人身攻擊，折射出信息化時代國家對公民隱私權的重視，體現了以人為本的治理理念和社會文明的進步。

央視評論文章指出，這項人性化的政策，不再讓個人信息「裸奔」，也是再次提醒大家：我們的共同敵人是疫情，而不是那些不幸的感染者。

文章說，之前，因為個人信息被公布，而給感染病例帶來巨大心理壓力，甚至遭遇「網路人肉」的情況時有發生，還會有一些不相干的人被無辜牽連。比如成都確診女孩遭到網暴，比如石家莊小倆口的私生活被一些人指指點點。

如何做到既保護患者的隱私，又提醒大眾防範風險，是各地一直在不斷思考的問題。如今，上海率先「打了個樣」，北京緊跟其後學習模仿。從網友們的一片點讚聲中可知：好政策就是應該得到迅速推廣，好政策就是可以平復人們慌亂與焦慮的情緒，讓大家能夠更加安心地融入疫情防控的大局。

疫情 隱私 北京

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