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退伍軍人展實力！孕妻手機被偷 老公蹲守5個月抓賊

中國新聞組／北京25日電
警方在嫌疑人丟棄的電動車裡找到了三部手機。（取材自看看新聞）
警方在嫌疑人丟棄的電動車裡找到了三部手機。（取材自看看新聞）

四川昆明一名退伍軍人因懷孕老婆手機被偷，竟連續在小區蹲守五個月，就是為了要抓賊。

看看新聞報導，退伍軍人黃先生近日在昆明市廣居路附近，協助警方抓獲一名盜竊慣犯。

行車記錄儀畫面顯示，黃先生見兩名嫌疑人騎車駛入路口，趁等紅燈的時間，他立即下車，飛奔跨越過隔離欄，在一名執勤協警的幫助下，將一名犯罪嫌疑人擒拿歸案。

據報導，黃先生表示，「在去年8月13日時，我的妻子懷著孕，帶著孩子出去買菜時，回家途中，被兩名男子尾隨，手機就被盜了。」

妻子的手機被盜後，黃先生到轄區派出所報案，並協同片區民警連夜調取了周邊小區、商鋪所有公共視頻，初步鎖定犯罪嫌疑人。

黃先生所處的街區位於一條熱鬧街市，加之小區周邊頻發盜竊案，黃先生下定決心，一定要將可惡的小偷繩之以法。黃先生說：「因為我是部隊出來的，退伍不褪色，在部隊要保家衛國，回來地方，最起碼要保護我自己的妻子，保護他們的生命財產不受威脅。」

報導稱，從那以後，黃先生一有時間就會在小區附近蹲守，留意有沒有和當初行竊者體貌特徵和行為舉止相似的人，皇天不負有心人，經過兩次追捕失敗，終於在1月13日抓到竊賊。

因單槍匹馬擒賊，這次行動最終還是讓其中一名嫌疑人跑了。警方趕到時，在嫌疑人丟棄的電動車裡找到三部手機。

行車記錄儀畫面顯示，黃先生見兩名嫌疑人騎車駛入路口，趁等紅燈的時間，他立即下車，...
行車記錄儀畫面顯示，黃先生見兩名嫌疑人騎車駛入路口，趁等紅燈的時間，他立即下車，飛奔跨越過隔離欄，在一名執勤協警的幫助下，將一名犯罪嫌疑人擒拿歸案。（取材自看看新聞）
退伍軍人黃先生表示：「在去年8月13日時，我的妻子懷著孕，帶著孩子出去買菜時，回...
退伍軍人黃先生表示：「在去年8月13日時，我的妻子懷著孕，帶著孩子出去買菜時，回家途中，被兩名男子尾隨，手機就被盜了。」（取材自看看新聞）

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