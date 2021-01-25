外骨骼機器人幫助行走 四川截癱小伙娶妻 黑白人生變彩色

林寒穿著外骨骼機器人傳遞火炬。（取材自紫牛新聞）

中國女兵身穿外骨骼可背140斤（70公斤）男兵飛奔的視頻暴紅。視頻中，穿上簡便的外骨骼機器人，後勤兵可以輕易舉起100斤（50公斤）的物資，醫療兵也可以輕易背上百斤重的男兵快速奔跑；現年33歲的四川小伙林寒，也因為醫用康復外骨骼機器人讓他的人生從黑白變彩色。

紫牛新聞報導，2015年9月12日，在全國第九屆殘疾人運動會開幕式現場，林寒身穿外骨骼機器人舉著火炬，一步一步緩慢走到最後一棒火炬手面前，站立著將火炬傳遞點燃。這一幕成為第九屆殘運會上最令人動容的瞬間。

2013年，25歲的林寒在工地做工時一腳踏空，不慎從四樓摔下、腰椎斷裂；雖保住生命，但下肢癱瘓。「這給了他很大的打擊，我那時候很容易胡思亂想，感受不到生活的意義。」住院半年後他被接回老家，因為上樓後不容易下樓，他經常一個人默默待在家。

報導指出，年輕的林寒時不時坐著輪椅出門。「我會坐在輪椅上看別人走路，盯著他的腳，眼睛跟著他的步子，內心非常渴望像他一樣自由行走。」2015年，林寒在醫生的指導照顧下，開始做復健。「截癱後的兩年是他生命中最黑暗的日子。」

同年8月，電子科技大學機器人研究中心專門研究外骨骼機器人的程洪教授團隊，來到林寒所在的四川省八一康復中心招募外骨骼機器人穿戴試驗員。林寒成為該項目的首批志願者試驗員。林寒說：「當時在醫院就通過病友群了解到國外有醫用康復外骨骼機器人，但國內買不到，且動輒幾十萬美元 ，價格昂貴，我也只能想想。」

電子科技大學的初代康復外骨骼機器人主要由腿部機械系統加支撐用的肘杖組成。在科研人員的幫助下，林寒先是通過胸部、腹部和腿部的綁帶將外骨骼機器人穿在了身上，再通過肘杖上的控制按鈕啟動設備，外骨骼機器人會慢慢推動他從輪椅上站起來。只要再按動一下行走按鈕，外骨骼機器人便會幫助他邁腿，通過手肘保持平衡一步一步順利向前走。

平時喜歡看電影 的林寒還向記者說：「外骨骼機器人可能做得不像電影中『鋼鐵俠』（或譯鋼鐵人）的樣子，但對於我們截癱患者來說，它就像是『鋼鐵俠』的那身戰甲。」

「最新的第5代已經能夠上下樓梯和走一些斜坡了」，電子科技大學團隊開發的每一代外骨骼機器人林寒都測試過。目前他日常使用的便是第3代產品，初代產品比較笨重，需要他人幫助穿戴，現在的產品他已能自己穿戴使用，操作易於上手，體積上也輕便了不少。

外骨骼機器人還改善了林寒長期臥床帶來的各種併發症 。通過每天使用外骨骼機器人站立行走，他的肌肉得到了鍛鍊，血液流通也更順暢，不再是每天躺在床上。 逐漸恢復自信的林寒除了參與測試外，還常參加一些醫學會議，向領域內的醫生和其他病友介紹使用體驗。

「現在整個人都變陽光了，後來遇到我愛人也有信心去結婚了。」去年11月，林寒邁入了婚姻殿堂。對於未來，他充滿了期待，「希望未來外骨骼機器人能真正替代我的雙腿，到時候我很想陪老婆出去旅遊，到處看看。」