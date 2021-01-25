北上廣GDP拚年增6% 湖北「10%起跳」

湖北去年經濟負增長，今年提出GDP增長10%以上。(取材自湖北日報)

中國 省級地方人大政協兩會近日陸續舉行，上海市長龔正昨天表示，2021年上海市全年經濟增長目標設在6%以上。跟上海一樣，北京市、廣東省也將經濟增長目標訂為6%以上；海南、湖北則訂出年均增長10%以上的高目標。

上海市、廣東省、湖北省、福建省的省級地方兩會昨天登場，各地在會上提出今年的經濟發展目標，其中以中國經濟火車頭的上海和去年受疫情 影響最嚴重的湖北省，最受關注。

據中新社報導，湖北省長王曉東昨在政府工作報告中指出，2020年湖北地區生產總值恢復到上一年的95%以上。今年是湖北經濟重振關鍵，湖北將今年經濟增長目標訂在10%以上，將重點鞏固經濟回升態勢、推動產業鏈供應鏈優化升級等工作。

上海市長龔正則提出，上海今年GDP目標年增6%以上。去年受疫情衝擊，上海實際GDP增長1.7%，低於全中國平均增速2.3%，反映上海比部分省分受到疫情更大影響。

龔正在政府工作報告中還提出，今後五年的十四五規劃期間，上海將強化高端產業引領功能，推動積體電路、生物醫藥、人工智慧三大先導產業規模倍增；同時，加快發展電子信息、汽車、高端裝備、先進材料、生命健康、時尚消費品六大重點產業。

預計2021年上海計畫完成重大工程投資1730億人民幣 ，比2020年增加1.3%。今年上海將持續推動金融業擴大對外開放，集聚一批功能性、總部型機構，並推進數位人民幣試點，加快培育一批「硬科技」企業科創板上市。

廣東省長馬興瑞昨在政府工作報告中指出，去年廣東全省地區生產總值超過11兆人民幣，年增2.3%。

馬興瑞表示，今年廣東省經濟增長目標為6%以上，將深入推進粵港澳大灣區和深圳先行示範區建設，強化廣州、深圳雙城聯動，打造世界級產業集群和綜合交通樞紐。