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上海91歲癌婦賣房建希望小學 每天饅頭果腹省錢資助貧童

中國新聞組╱北京24日電
江西都昌縣蘇山鄉伍鳴希望小學建成，伍麗天趕去和孩子們見面。（取材自央視）
江西都昌縣蘇山鄉伍鳴希望小學建成，伍麗天趕去和孩子們見面。（取材自央視）

江蘇蘇州91歲婦人伍麗天在崑山南站附近迷了路，民警將老人送回居住的公寓後，門上「付出就是最大的收穫」幾個字引發民警的好奇；這九個字背後的故事讓人敬佩又感動，原來，她賣掉上海房產捐建了兩所希望小學。

北晚新視覺報導，退休前，伍麗天是上海評彈團的一名老師。一次偶然的機會，她目睹了一所山區學校的環境：「教室沒有窗戶、沒有門。只有一個年紀很大的老師……」她下定決心幫助孩子們改善學習條件。

報導指出，2013年，伍麗天拿出幾乎全部的積蓄，捐建貴州省畢節市七星關區燕子口鎮黃泥小學。不久後，伍麗天被查出肺癌，她選擇保守治療，繼續資助貧困學生。「我就想把錢花到這些地方，為孩子們造房子，造教室。」

2015年，她賣掉自己在上海市區的唯一房產，搬進江蘇崑山的一套公寓。用賣房所得的錢在江西都昌縣蘇山鄉捐建了一所希望小學。報導說，2016年，伍麗天又決定用退休工資設置獎學金，每年資助品學兼優的貧困學生。

平日，伍麗天一整天的伙食就是幾個饅頭。「我規定自己每天只花10塊錢，其餘的留給孩子發獎學金」。對學生們傾其所有，伍麗天對自己卻很「摳門」。

報導說，2016年，江西都昌縣蘇山鄉伍鳴希望小學建成，她趕去和孩子們見面。為了節省路費，當時已經86歲的她，只買最便宜的普快列車硬座票，坐了三天多才趕到學校。

伍麗天傾盡所有投入教育公益事業，原來和兒時的經歷有關。報導稱，伍麗天父親患病早逝，因為阿姨的無私幫助，才養活了他們兄弟姐妹五個，「她的教育讓我意識到，人要幫助別人。」伍麗天說，只要身體允許，她會繼續將捐資助學堅持下去，盡可能幫助更多的學生。

據報導，伍麗天的無私奉獻，讓大家感動又敬佩，希望小學的孩子們特別錄製視頻，表達對老人的牽掛和祝福；社區方面得知伍麗天的情況後表示，將會為老人提供照顧和幫扶。網民友也排隊致敬：「感謝奶奶對社會的饋贈」、「大愛無疆！平凡中的不凡」。

老人拿出幾乎全部的積蓄捐建貴州省畢節市七星關區。（取材自央視）
老人拿出幾乎全部的積蓄捐建貴州省畢節市七星關區。（取材自央視）
退休前，伍麗天是上海評彈團的一名老師。（取材自央視）
退休前，伍麗天是上海評彈團的一名老師。（取材自央視）

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