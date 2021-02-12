上海陝西北路老宅…半部民國史

上海陝西北路的名人故居與多元文化建築十分集中，路上的法國梧桐和洋式建築也具獨特風情。圖為國民黨元老、粵軍總司令許崇智的故居。(中央社)

大陸評選十條中國 歷史文化名街，上海就占三條，除了文化人輩出的多倫路、藝術氣息濃厚的泰康路，還有一條被老上海人稱為「半部民國史」的陝西北路。

深秋的上海，跟著有「陝西北路吳掌櫃」美稱、靜安區「建築可閱讀」宣傳大使吳斐，在向晚暮色中走進法式梧桐婆娑的深宅大院。什麼才是上海名片？吳斐認為，不是愈建愈高的摩天大樓，而是見證上海歷史變遷的老馬路、老弄堂。

「半部民國史」的陝西北路不過一公里，有蔣介石與宋美齡成婚地宋家老宅、上世紀遠東地區規模最大的猶太 教西摩會堂、上海最高雅的花園洋房榮氏舊居，以及宛如童話城堡的馬勒別墅。

最讓遊客有感的，要屬1927年蔣宋舉行婚禮的宋家老宅，這是一棟二層半高、四面挑高臨空的英國式花園別墅，這裡也是蔣介石在滬與各路軍閥、大買辦設謀定計的場所。

因為地位敏感，遊客只能隔著有一人半高的竹籬笆圍牆眺望老宅陳設，吳斐透露，屋裡還原封不動擺著宋美齡昔日彈過的鋼琴，「琴鍵還是象牙做的」，當年看過的書籍，也還都擺放在書架上。她愛穿的旗袍，就是走出家門在街角的「龍鳳旗袍店」訂製的。

宋家老宅因是宋慶齡的娘家，由宋慶齡基金會管理。大陸各地雖有多處孫中山、宋慶齡、蔣介石的故居，上海陝西北路的宋家老宅最是獨一無二。

沿路南行，路經二次大戰時祕密收留猶太人的「上海辛德勒」太平花園；香港 前特首董建華祖居、上海前船王董浩雲船務公司；還參觀何東公館，後來成了中華書局，豐子愷待過編輯辭海，現在是辭書出版社，親眼看到民國時期發行的「中央日報」。

但陝西北路上，有更多已成遺跡。比如當年有上海「南黃埔、北上大」文武人才搖籃的上海大學，第一次國共合作時創辦，于右任擔任校長，後來遭關閉，如今已成居民樓老弄堂。

走過這條街，也就親歷中國近代半世紀風雲，更走過上海的前世今生。