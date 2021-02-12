義工浙江深山「送電影」偏鄉老人流淚看全場

聲音響起，老人們的眼睛齊刷刷被吸到了屏幕上。（取材自錢江晚報）

在浙江省溫嶺市的山區，有個手機 幾乎收不到信號的小村莊，守在村裡6個老人有個私房電影院 ，專門放映經典影片。儘管畫質模糊，編排粗糙，他們總流著淚看完全場，不僅是因為這些影片承載了他們的青春回憶，還有義工們專程上山「送」電影的感動。

錢江晚報報導，這座「愛心電影院」就在城南鎮照谷村上洞自然村。2017年，張金華作為義工，上山到村裡為老人服務，當時一位叫李小春的阿公提起，他在大山裡生活了一輩子，特別想念的卻是40年前到城裡看了一場片名叫「五女拜壽」的越劇，「還想再看一次」這句話，讓張金華決定將老人們想看的電影戲劇送到村裡。

擔任溫嶺城南鎮義工隊12年隊長的張金華說，這讓他意識到以前自己和義工隊員們給老人做的很多事情，基本都停留在物質層面，疏忽了留守老人們對精神文化方面的需求。那天回來後，他和義工們籌集了約1萬元，買來全套播放設備，2017年6月2日上山在村裡搭起了「愛心電影院」，首場放映的劇目便是「五女拜壽」。

遺憾的是，在開播不久前，最想看這部電影的李小春阿公過世了。張金華嘆了口氣說：「這個遺憾一直沒法彌補，它讓我意識到，做公益不能等」。

所謂的「電影院」並不是什麼豪華的現代設備，而是由義工扛上山，在一個用網攔起來的雞舍前，簡單搭了個木架，再往上面掛幕布而成的極簡放映設施。一陣陣的山風常吹得幕布不時飛舞，但絲毫不影響愛看越劇電影的老人們觀影的興致，光線忽閃，映照出的都是老人們陶醉的神情。

如今，即使一趟路程要3個多小時，張金華一有空就和義工夥伴們帶著設備往村裡跑。75歲的金志雲常等在村口說「你們終於來啦！」並和大家分享他蒸的番薯。電影散場時，老人們輕聲鼓掌，衢香梅阿婆不會組織語言，想半天憋出一句話：「總之就是晚上太高興了」。義工們還曾為一位行動不便的梁阿婆「包場」，在她家裡為她一個人放了一場越劇。

老人們臉上滿足的表情，正是張金華開辦「愛心電影院」的初衷。張金華說，這個村子就剩6個老人住著，平均年齡都在75歲以上，家裡條件都不太好，幾乎沒有娛樂活動，他對這個村子特別有感情，希望能為這些老人做些什麼。「這樣的生活讓我很快樂，而受到我幫助的人同樣很快樂，看到別人因為我而快樂，我就更快樂了」。