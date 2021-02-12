火鍋帶貨+省錢攻略…83歲北京大爺成社區網紅

為了給自己鍾愛的火鍋帶貨，大爺還繪製了自畫像。(取材自觀察者網)

「簾捲西風人更瘦，貼膘就得涮羊肉。日照香爐生紫煙，涮完羊肉涮海鮮。」觀察者網報導，這兩天，北京 朝陽某社區一塊趣味十足的黑板報火了，而製報人，竟是一位耄耋老人。該視頻被外孫上傳到網絡後迅速走紅，讓83歲的退休 教師崔大爺也成為了一位「網紅」。

據報導，在板報中大爺不僅分享了自己的一些生活技巧，還和大家分享了自己獨創的網購攻略，讓年輕網友看了都自愧不如：「你大爺就是你大爺。」

感受一下人家大爺的退休生活，畫畫練字出板報：為了給自己鍾愛的火鍋帶貨，大爺還繪製了自畫像，「火鍋大師」親自烹調：既然是「冬日戀鍋」主題，興之所至為火鍋賦詩一首～冬奧將至，火鍋英語也得學起來。看著看著，有網友發現了「華點」，竟然還有獨創的省錢攻略！

報導指出，原來大爺這麼「潮」，不僅同時鎖定多個APP，還細緻到每天的折扣力度都熟稔於心。更令人敬佩的是，大爺自製板報，不只是為了給家人分享網購攻略，還將板報掛在社區裡，向和他一樣的老年人普及互聯網的優惠便利。

報導稱，視頻熱傳後，崔大爺的才華和風趣幽默吸引了一波粉絲，不少網友調侃這樣井井有條的退休生活應該全國推廣。視頻中的老人即使年過耄耋，也願意掌握移動支付、做折扣省錢攻略，這也給眾多科技企業啟發，努力解決老年消費人群的特殊需求，為幸福便利的老年人生活打開一扇窗。