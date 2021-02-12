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農家男孩成「世界棍王」用雙節棍對戰AI機器人破世界紀錄

中國新聞組／北京12日電
雙節棍成為謝德勝的心理依靠。(取材自紫牛新聞)
雙節棍成為謝德勝的心理依靠。(取材自紫牛新聞)

雙節棍熄滅蠟燭、雙節棍開瓶蓋、雙節棍點火柴…專注練習11年，農家男孩謝德勝用雙節棍為自己打出了一條獨特的人生路。現在，他在1分鐘內用雙節棍擊中35個乒乓球，擊敗了AI機器人，「棍王」再次刷新了金氏世界紀錄。

影音來源：YouTube

紫牛新聞報導，謝德勝出生在廣東潮州，是一個農家出生長大的孩子，小時候受到同學欺負時，就希望自己能像武打片裡會功夫的人一樣，能夠用功夫保護自己。

他在上海餐廳裡當服務員時，碰到了喜好練習雙節棍的室友，讓他興起嘗試的念頭。跟著李小龍的電影還有一些雙節棍的相關視頻練了半年，謝德勝逐漸掌握雙節棍的動作套路。

雙節棍成為了他孤身闖蕩他鄉時的一種心理依靠，也為他打開了生活的另一扇門。為了夯實武藝，謝德勝不斷奔赴各地參加各種比賽活動。

在功夫演員梁小龍的推薦下，謝德勝參加了2016年的中國香港國際武術節。在大型賽事中拿到人生的第一塊金牌，「我覺得那是我人生中最美好的瞬間」。

從澳門、台灣到馬來西亞，謝德勝獲得5次雙節棍的世界冠軍，也開始參加各種金氏世界紀錄挑戰。

完成「1分鐘內雙節棍滅蠟燭」、「最快時間用雙節棍擰開10個瓶蓋」、「1分鐘內用雙節棍點燃最多的火柴」等項目。他還在李小龍誕辰80周年紀念活動上，用雙節棍吹滅80根蠟燭。

這次，他在一檔潛能挑戰競技直播節目，首度對戰「AI乒乓機器人」，挑戰1分鐘內雙節棍擊中最多的乒乓球的世界紀錄稱號，乒乓球世界冠軍鄧亞萍也到場見證。

AI乒乓機器人擁有兩條機械臂，一個用於拋球，一個用於擊打，能夠還原真人的發球動作，還能模仿國乒冠軍的發球姿勢和發球路徑。「它會思考，不僅發球帶旋，有的時候它還停下來」。經歷了兩次失敗後，最終謝德勝在一分鐘內擊中35個乒乓球，再次刷新了自己此前的紀錄。

謝德勝挑戰「AI乒乓機器人」。(取材自紫牛新聞)
謝德勝挑戰「AI乒乓機器人」。(取材自紫牛新聞)
乒乓球世界冠軍鄧亞萍到場見證。(取材自紫牛新聞)
乒乓球世界冠軍鄧亞萍到場見證。(取材自紫牛新聞)

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