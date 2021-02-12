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圓明園博物館 北京今年啟建 擬3年內建成三山五園示範區

中國新聞組／北京12日電
2020年底《百年夢圓——圓明園馬首銅像回歸展》在北京圓明園正覺寺舉行，流失海外160年的馬首銅像終於返回原屬地。圖為在圓明園正覺寺文殊亭展出的馬首。(中新社)
2020年底《百年夢圓——圓明園馬首銅像回歸展》在北京圓明園正覺寺舉行，流失海外160年的馬首銅像終於返回原屬地。圖為在圓明園正覺寺文殊亭展出的馬首。(中新社)

北京市海淀區傳出好消息，海淀三山五園國家文物保護利用示範區未來三年的重點任務正在研究完善，其中包括開展圓明園大宮門遺址保護展示工程、建設三山五園藝術中心（海淀博物館新館）等，備受矚目的圓明園博物館亦將於今年啟動建設。海淀區文旅局表示，該建設還有利於促進圓明園流失文物回歸。

大公報報導，以正覺寺為核心建設的圓明園博物館，將常設圓明園出土文物、回歸文物、考古研究成果展覽，作為圓明園國家遺址公園的重要組成部分，傳承展示圓明園「萬園之園」的璀璨文化。

海淀區文旅局副局長邱文忠表示，海淀區建設三山五園國家文物保護利用示範區配套30個具體工作任務，按照建設要求要在三年內完成。其中涉及了重大文化工程的建設，包括建設圓明園博物館，促進圓明園流失文物回歸；開展圓明園大宮門遺址保護展示工程，全面提升圓明園遺址公園展示水平；建設三山五園藝術中心（海淀博物館新館）；打造309天主堂為公共文化新空間等。

據了解，圓明園博物館將全面提升圓明園正覺寺安防系統和展陳設施。以正覺寺為核心建設的圓明園博物館，常設圓明園出土文物、回歸文物、考古研究成果展覽，作為圓明園國家遺址公園的重要組成部分，傳承展示圓明園「萬園之園」的璀璨文化。

圓明園是清代大型皇家園林，由圓明園及其附園長春園和綺春園組成，所以也叫圓明三園。圓明園占地面積3.5平方千米，建築面積達20萬平方米，150餘景，有「萬園之園」之稱，亦稱「夏宮」。圓明園始建於1707年，最初是康熙帝給皇四子胤禛的賜園，康熙為之題匾「圓明園」。圓明園在清室150餘年的創建和經營下，曾以其宏大的地域規模、傑出的營造技藝、精美的建築景群、豐富的文化收藏和博大精深的民族文化內涵而享譽於世，被譽為「一切造園藝術的典範」，被法國作家維克多．雨果稱譽為「理想與藝術的典範」。1860年10月6日英法聯軍洗劫圓明園，後又遭到匪盜的打擊，終變成一片廢墟。

另據介紹，三山五園藝術中心（海淀博物館新館）位於海淀公園內原三山五園暢春園西花園舊址，項目總用地1萬5890平方米，總建築規模2萬2299平方米，總建築層數4層。藝術中心按樓層分三個功能大區：地上公共服務區主要功能為文化交流研討、當代藝術展覽展示，書吧、咖啡廳、文創產品商店、觀眾體驗區等。

地下一層、二層展陳區規畫建設展廳5個，其中固定陳列3個，分別展出「三山五園歷史文化展」「海淀歷史文化展」和「創新創業中關村展」，其中三山五園展覽將建設超過1000平方米的數字展廳；臨時展廳2個，用於舉辦各類文化藝術展覽。地下三層藏品區主要設各類藏品庫房、臨展庫房及配套功能用房。

三山五園藝術中心是集文化遺產保護、藝術展覽交流、科技前沿發布、自然山水風光於一體的現代化大型公共文化設施。中心將以博物館展陳為主業，同時融合公共文化服務與旅遊服務，創新博物館管理新形態，滿足市民多種文化需求。

博物館 北京 皇家

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