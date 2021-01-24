大數據、人像識別助力… 殺人潛逃21年 四川48歲法師落網

潛逃21年的殺人拋屍案兇手在四川被漣水警方抓獲。（取材自紫牛新聞／警方供圖）

21年前，她殺人拋屍，畏罪潛逃；21年間，她逃亡多地，隱姓埋名；21年後的近日，48歲、法名正靜的她被抓捕歸案。

紫牛新聞報導，2000年6月的一天，江蘇省淮安市漣水縣梁岔鎮陳溪村境內東張河內發現一具高度腐爛的女屍，經初步勘查和屍檢後證實係他殺。案發後，淮安市、縣兩級公安 機關迅速抽調精幹警力成立「2000.6.18」專案組，通過連續數日現場勘驗、調查走訪和重點摸排等大量工作，最終鎖定劉月亭(女，當年27歲、四川廣元人，法名正靜，字海融，自稱廣靜)、王憶（男，當年32歲，漣水人、別名王毅 ，法名智作、清蓮）兩人有重大作案嫌疑。

通過調查得知，2000年4月，王憶與劉月亭將受害人吳某（女，歿年18歲，安徽馬鞍山人，生前為九華山龍池庵尼姑）從重慶帶回漣水，案發後劉月亭、王憶不知去向。

據報導，21年來，漣水縣公安局十餘次安排精兵強將組成追逃小組開展抓捕工作，先後赴四川、重慶、陝西、福建、廣東、浙江、安徽等地工作，採集數據5萬餘條，發放懸賞通告近萬份。

隨著互聯網、大數據的發展運用，警務協作機制的健全完善給命案偵破提供契機。追逃小組利用大數據、人像識別等現代科技手段結合傳統線索摸排、調查走訪、物建特情、張貼通告等方法，走訪寺廟、詢問僧尼，深入山區、回訪山民，最終在今年1月份掌握劉月亭踪跡。

報導說，今年1月11日，漣水警方終於獲得一消息，有個叫法名「廣靜師」的人可能是懸賞通告上的劉月亭。隨即，淮安、市縣兩級刑偵民警火速趕赴四川，通過數日工作，確定了「廣靜師」藏匿在四川成都市郫都區古城鎮某地。經外圍深度調查，確定「廣靜師」即為逃犯劉月亭。

1月15日，在四川綿陽警方協助下，民警將劉月亭抓獲歸案。經審訊，確認劉月亭就是漣水梁岔「2000.6.18」殺人拋屍案犯罪的犯罪嫌疑人，她交代2000年6月份一天晚上，在漣水縣梁岔鎮境內一民宅，夥同王憶將受害人吳某用繩子勒死後拋屍河中的犯罪事實，目前警方正繼續追捕同夥王憶。