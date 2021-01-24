學術圈正風肅紀？ 河海大學125博士生被退學

河海大學研究生院22日發布公告，125名博士研究生被予以退學處理。對此，不少網民表示，不可思議。

澎湃新聞報導，「河海大學關於博士研究生退學處理決定的公告（第一批）」顯示，根據「普通高等學校學生管理規定」第55條、第56條，以及「河海大學研究生學籍管理辦法」的規定，學校專題會議14日研究決定，做出上述決定。

報導說，河海大學黨委宣傳部工作人員23日表示，關於125名博士的退學具體事由以該公告為準，已充分解釋。

據報導，公開資料顯示，河海大學是中國教育部 直屬全國重點大學，是實施國家「211工程」重點建設、國家優勢學科創新平台建設、一流學科建設以及教育部批准設立研究生院的高校。現有教職工3535名，具有高級職稱的教師1540名，博士生導師596名；現有院士四人（其中外籍院士兩人）。

報導說，近期有多所高校發布「博士、碩士研究生被予以退學處理」的相關公告。如武漢科技大學研究生院18日發布公告，多名博士、碩士、在職碩士研究生被予以退學處理。另外，北京 航空航天大學研究生院官網11日發布信息，六名博士研究生已超過最長修讀年限，按退學處理。

對此，網民紛紛表示，「學術圈的正風肅紀，該開始了」、「擠完水才是乾貨」、「博士碩士未能畢業都屬於正常操作，這57名博士研究生為2012級學生，5名碩士研究生為2016級學生，2012年到現在8年了，碩士也是六年了，這些人中許多是在職讀碩士博士，拖的時間太長，讀不下去了，達到退學期限就退學了，這不算丟臉，現在博士碩士難整的，早退學早解脫。」

也有網民說，「博士生導師596名！！！？？？不可思議！！」、「讓博士生退學與學術界整風的關係很弱」、「事實上，作為國內的資深土博士，深知國內博士生的悲慘狀況」、「國內博士生的絕大多數悲慘現狀，匯總為一個現象便是：國內根本不需要那麼多在讀博士生，高校也根本沒有那麼多合格的博士導師」、「真解決問題是解決導師問題，學生畢不了業，至少70%原因在導師和學校」。