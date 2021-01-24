北京核酸檢測增「肛拭子」 民急問：不會室外採吧？

咽拭子是中國目前大規模核酸檢測的主要方式，但為防漏診會對重點人群同時採集肛拭子。圖為北京市西城區22日對當地民眾進行普篩。（新華社）

中國 官方昨通報，23日新增172例新冠肺炎確診（含無症狀感染者），其中本土病例達147例，主要分布於黑龍江、河北與吉林。此外，北京 大興區核酸檢測 新增「肛拭子」採樣，引發熱議，有網友緊張問：「不會也在室外採集吧？」有專家稱，增加「肛拭子」核酸檢測能提高感染者檢出率，減少漏診。

綜合媒體報導，北京一名確診者來自大興區天宮院街道融匯社區，其有一例為九歲男童。北京官方稱，已對男童所在學校全體學生、教職員進行了咽拭子、鼻拭子、肛拭子及血清檢測。

這個消息最引起民眾關注的，是其中「肛拭子」這三個字。目前中國核酸檢測最普遍的採樣方式是咽拭子，為何突然增加了「肛拭子」？

這項訊息近日在網路引發討論，除了有人擔心「肛拭子」是不是也集體在室外採集，還有網友說，「肛試子不敢想！」「新冠檢測方法為何一個比一個難受？」「我的天，寧願抽血。」「做完肛拭子再做咽拭子，要記得換棉籤啊！」

不過也有網友說，「負責採樣的人，比你還難受吧？」

據央視報導，北京佑安醫院呼吸與感染疾病科副主任醫師李侗曾解釋，一些無症狀感染者或輕症感染者，病情恢復很快，可能三至五天咽部核酸就檢測不到。部分感染者糞便或肛拭子核酸陽性的持續時間比上呼吸道持續時間更長。因此，增加肛拭子核酸檢測能夠提高感染者檢出率，減少漏診。

但李侗曾也強調，考慮到肛拭子採集不如咽拭子便捷，目前只會對隔離點等重點人群同時採集咽拭子和肛拭子。新冠肺炎感染者血清抗體持續時間更長，大部分可以超過半年，必要時還會對重點人群加測血清抗體。這麼做的目的也是提高檢出率，降低假陰性的概率。

根據國家衛生健康委員會發布的《新型冠狀病毒肺炎實驗室檢測技術指南》，肛拭子採樣方式如下：用消毒棉拭子輕輕插入肛門三至五公分，再輕輕旋轉拔出，立即放入含有三至五毫升病毒保存液的15毫升外螺旋蓋採樣管中，棄去尾部，旋緊管蓋。