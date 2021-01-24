登月後探日！中國明年發射太陽探測衛星

繼去年底成功登月並取回月壤，中國計畫明年展開「探日」任務。（新華社影片截圖）

中國 月球探測器「嫦娥五號」去年底成功登月並取回月壤，據新華社報導，中國下一步還將展開「探日」任務，預計明年上半年發射第一枚綜合性太陽探測衛星──先進天基太陽天文台（ASO-S）。

為何要探測遙遠的太陽？中國中科院紫金山天文台探日項目首席科學家甘為群接受環球時報訪問時表示，太陽的異常活動同樣會衝擊現代人的生活。

太陽距離地球平均達1.5億公里，一旦「發威」，耀斑和日冕物質拋射產生的磁雲會裹挾大量帶電高能粒子，直奔地球而來，與現代生活息息相關的電磁環境就會受到嚴重破壞。

2003年萬聖節 期間，多枚科學衛星就因此遭受不同程度損害，全球衛星通信也受到干擾，GPS定位大受影響。這次太陽風暴 事件被稱為「萬聖節風暴」，因此持續對太陽活動進行監測非常有必要。

甘為群表示，中國第一枚綜合性太陽探測衛星──先進天基太陽天文台（ASO-S）的設計目標就是揭開太陽磁場、太陽耀斑和日冕物質拋射的形成及相互關係，預期在軌運行不少於4年。

ASO-S還可通過監測日冕物質拋射在太陽上的爆發情況，預報對地球的可能影響，提前1至3天提醒人們做好防護工作。

來源：聯合影音

甘為群表示，為避開地球大氣的影響，人類早期曾通過氣球觀測太陽。但隨著太空時代到來，完全脫離地球大氣影響的科學衛星成為研究太陽的主力。

ASO-S可測量太陽磁場及觀測日冕物質拋射和太陽耀斑，預計在距離地表720公里的地球極軌工作，可以滿足近乎24小時連續觀測太陽的要求。

甘為群稱，對於太陽觀測能力的優劣不能以距離太陽遠近來衡量。美國曾在2018年發射「帕克」太陽探測器，旨在近距離觀測太陽。「帕克」預計2025年會運行到距離太陽最近的地方，與太陽中心僅有9.86太陽半徑（約690萬公里）。

但由於沒有哪個儀器可在數千攝氏度的高溫下正常工作，因此「帕克」上的探測器只能在擋板後面工作，測量太陽附近衛星經過地方的環境參數。

環球時報表示，ASO-S預計今年底完成飛行樣機研製，2022年上半年擇機發射。