為北京犧牲？河北成擋疫「護城河」 封城惹民怨

石家莊市疫情防控指揮部23日凌晨發布通告，自23日起對石家莊市和各縣分區分級管控。23日下午1時多，周末的石家莊市主要路口人車稀少。（中新社）

新型冠狀病毒本土疫情 在中國多點散發，距離北京 200公里的石家莊成為重災區，日前還傳出病毒逼進中南海。為做好首都北京的「護城河」，河北省祭出多項嚴格封控措施防堵疫情進京，但隨之而來的物價飛漲、無法返鄉團聚以及疫情通報不透明等，也引來部分居民抱怨。

中國新冠病毒本土病例連日持續新增，23日又增加147例（含無症狀感染者），其中河北占20例。美國之音報導，石家莊等地疫情嚴重，河北省陸續宣布封城 ，突來的連串措施，有不少人配合，但也引發部分居民的不滿。

報導引述石家莊劉姓市民說，石家莊市封城後，進出都極其困難。「外地的進石家莊？別說人，快遞包裹都不准往河北省發」。此外，因石家莊公交、出租車全部停運，醫護、保障人員上下班只能靠自己開車或電動車，沒車的人只能在寒冬中步行。

劉先生指出，封閉後帶來的不便除了出行，還有物價上漲。報導引述中國新聞周刊描述，石家莊封城後，一位受困大學生每晚住宿價格190元。三餐難買不說，商品更是漲價，平時一整隻炸雞大概20元，封城後一份口水雞僅幾塊雞胸肉和一份米飯就要60元。

報導說，一些分析人士認為，當局對石家莊實行封城，是為了使北京免於新冠病毒再爆發的威脅，以便在政治上構築起保衛北京城的「護城河」。河北省委書記王東峰此前就多次承諾，河北省要「當好首都政治『護城河』」，阻擋新冠病毒向首都蔓延。

一名市民23日在北京大興體育中心內接種新冠疫苗第二劑。（新華社）

距石家莊和北京約150公里的保定居民林先生說，與北京一河之隔的某地橋梁已搭建起帳篷，工作人員24小時值守，防止有人想穿過冰面「偷渡」進京；疫情期間，患病兒童也不能進京看病。「河北的任何事情都要維護北京的利益，做出犧牲和讓步是一貫政策」，林先生說。

而官方為防堵疫情擴散倡導的「就地過年」更引來反彈。法廣引述中國網民說，官方雖沒明確禁止返鄉過年，但仍下達了「史上最嚴返鄉令」，對返鄉人員實施了一連串的檢測要求，不少網民怒說「這分明是要讓大家知難而退」。

報導並引述上海居民錢女士說，各地疫情除當局發布外，民間只能憑直覺感知，或從網上的動態獲得。有民眾說，所住小區被管控，工作人員也說不清楚究竟疫情怎麼了，這讓他們想配合都難。