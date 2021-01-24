我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2499萬確診 紐約州破4.2萬死

加州新增病例趨緩 比10天前的高峰期減35%

為北京犧牲？河北成擋疫「護城河」 封城惹民怨

中國新聞組／北京24日電
石家莊市疫情防控指揮部23日凌晨發布通告，自23日起對石家莊市和各縣分區分級管控。23日下午1時多，周末的石家莊市主要路口人車稀少。（中新社）
石家莊市疫情防控指揮部23日凌晨發布通告，自23日起對石家莊市和各縣分區分級管控。23日下午1時多，周末的石家莊市主要路口人車稀少。（中新社）

新型冠狀病毒本土疫情在中國多點散發，距離北京200公里的石家莊成為重災區，日前還傳出病毒逼進中南海。為做好首都北京的「護城河」，河北省祭出多項嚴格封控措施防堵疫情進京，但隨之而來的物價飛漲、無法返鄉團聚以及疫情通報不透明等，也引來部分居民抱怨。

中國新冠病毒本土病例連日持續新增，23日又增加147例（含無症狀感染者），其中河北占20例。美國之音報導，石家莊等地疫情嚴重，河北省陸續宣布封城，突來的連串措施，有不少人配合，但也引發部分居民的不滿。

報導引述石家莊劉姓市民說，石家莊市封城後，進出都極其困難。「外地的進石家莊？別說人，快遞包裹都不准往河北省發」。此外，因石家莊公交、出租車全部停運，醫護、保障人員上下班只能靠自己開車或電動車，沒車的人只能在寒冬中步行。

劉先生指出，封閉後帶來的不便除了出行，還有物價上漲。報導引述中國新聞周刊描述，石家莊封城後，一位受困大學生每晚住宿價格190元。三餐難買不說，商品更是漲價，平時一整隻炸雞大概20元，封城後一份口水雞僅幾塊雞胸肉和一份米飯就要60元。

報導說，一些分析人士認為，當局對石家莊實行封城，是為了使北京免於新冠病毒再爆發的威脅，以便在政治上構築起保衛北京城的「護城河」。河北省委書記王東峰此前就多次承諾，河北省要「當好首都政治『護城河』」，阻擋新冠病毒向首都蔓延。

一名市民23日在北京大興體育中心內接種新冠疫苗第二劑。（新華社）
一名市民23日在北京大興體育中心內接種新冠疫苗第二劑。（新華社）

距石家莊和北京約150公里的保定居民林先生說，與北京一河之隔的某地橋梁已搭建起帳篷，工作人員24小時值守，防止有人想穿過冰面「偷渡」進京；疫情期間，患病兒童也不能進京看病。「河北的任何事情都要維護北京的利益，做出犧牲和讓步是一貫政策」，林先生說。

而官方為防堵疫情擴散倡導的「就地過年」更引來反彈。法廣引述中國網民說，官方雖沒明確禁止返鄉過年，但仍下達了「史上最嚴返鄉令」，對返鄉人員實施了一連串的檢測要求，不少網民怒說「這分明是要讓大家知難而退」。

報導並引述上海居民錢女士說，各地疫情除當局發布外，民間只能憑直覺感知，或從網上的動態獲得。有民眾說，所住小區被管控，工作人員也說不清楚究竟疫情怎麼了，這讓他們想配合都難。

疫情 北京 封城

上一則

北京核酸檢測增「肛拭子」 民急問：不會室外採吧？

下一則

北京學者：中國應警惕美國聯合盟友實施供應鏈包圍

延伸閱讀

疫情燒到中南海？北京東、西城區全員普篩

疫情燒到中南海？北京東、西城區全員普篩
WSJ：北京擬派楊潔篪 赴美推動拜習會

WSJ：北京擬派楊潔篪 赴美推動拜習會
可北京直飛洛杉磯！中俄合製CR929寬體客機 拚35噸推力

可北京直飛洛杉磯！中俄合製CR929寬體客機 拚35噸推力
台灣雖恐慌但防疫警覺鬆散 專家促擬封城SOP

台灣雖恐慌但防疫警覺鬆散 專家促擬封城SOP

熱門新聞

中國疫苗近日則變得搶手，包括日本、匈牙利、塞爾維亞等國都有建議或買進中國疫苗的聲音或行動。（新華網）

挪威接種輝瑞疫苗造成23死 中國新冠疫苗變搶手

2021-01-17 02:30
武漢華南海鮮市場一直被視為是這次全球新冠肺炎疫情的起源地。（美聯社）

公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情

2021-01-18 09:55
中外交部21日凌晨宣布，對28名川普政府時期官員實施制裁，龐培歐名列其中。(路透)

被制裁！龐培歐等28人無法吃「中國飯」恐年損30億

2021-01-21 21:40
陝西發現秦始皇政務大殿遺址。（取材自陜視新聞）

「荊軻刺秦」案發地！陝西挖出秦始皇政務大殿遺址

2021-01-17 01:58
「祖國接你回家」自電影「戰狼」熱播後， 便成常用語。 (Getty Images)

「說好的祖國帶你回家呢」 旅美2老人登機前被阻返中

2021-01-19 20:51
中國外交部表示將制裁川普任內的國務卿龐培歐等人。(美聯社)

川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人

2021-01-20 15:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
上班回家發現妻子與小王床戰 他「後悔當時一個舉動」

上班回家發現妻子與小王床戰 他「後悔當時一個舉動」
桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光

桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光
美國疫情來到轉折點？住院病例創單日最大降幅

美國疫情來到轉折點？住院病例創單日最大降幅
縱橫媒體一甲子 談話節目主持人賴瑞金染疫過世

縱橫媒體一甲子 談話節目主持人賴瑞金染疫過世
19歲超市雇員偷百萬 買槍、買鞋、買跑車…

19歲超市雇員偷百萬 買槍、買鞋、買跑車…