家鄉不讓回 學校不能留…外省學生陷兩難

大連理工大學為保證學生安全順利離校返鄉，從18日到20日安排點對點包車，送2萬餘名學生到機場、火車站、港口等地，讓學生返鄉。圖為後勤處的工作人員20日送別準備乘車的學生。（新華社）

為防止秋冬疫情 擴大，中國各地祭出「就地過年」政策，呼籲在外省工作讀書的人別回鄉過年。然而，個別學校同時也要求學生「非必要不要留校」，讓跨省就讀的學生不能回家也不能留下，甚至有人被迫流浪街頭，引起外界質疑學校把防疫 責任「甩鍋」給社會。此外，北京 也傳出有醫療機構拒診中高風險區居民的現象。

新華每日電訊報導，各地高校紛紛公布「花式放假令」，部分學生陷入「想回不能回，想留留不下」的尷尬。有跨省學生抱怨「外省大學生太難了，學校要求非必要不留校，老家政府提倡非必要不返鄉，學校和家都不要我啦？」

河北石家莊市公交、地鐵、出租車等運營交通目前停運，石家莊市交通部門聯合網約車平台組織800餘名志願者車主成立愛心志願服務車隊，為旅客免費提供用車服務。圖為一名志願車隊服務者18日幫助一名返石大學生把行李裝進後備箱。（新華社）

誠然，校園人群聚集，疫情防控難度大。學生留校，涉及食堂、宿舍、教室等公共場所消毒，還有健康監測體系等各方面的工作。但如果一股腦把學生「趕」回家，則不免有「甩鍋」給社會的嫌疑，還給抗疫留下隱患。

報導說，學校應用更靈活、更人性化的舉措，例如在嚴格防疫的前提下，要確保學生們都能順利、平安地回到父母身邊；同時，對於部分情況特殊需要留校的學生，不妨有針對性地制定防疫安排。

像是針對此波疫情重災區的河北籍學子，就有幾所高校給留校的他們提供免費住宿、電費、中餐免費，也給家庭經濟困難學生提供勤工助學崗位，獲得網民好評。

北京中高風險患者 遭拒診

另據央視新聞報導，北京近日也傳出有醫療機構拒診中高風險地區患者。北京市政府23日舉行的新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上，北京市衛健委副主任李昂證實確實有個別醫療機構存在這樣的現象，醫療救治和防院感組22日時已約談被檢舉有拒診問題的醫療機構及相關衛生健康負責人，並要立刻改善。

北京日報報導，北京市22日新增三例本地新冠肺炎確診病例，三人都居住在大興區天宮院街道融匯社區。三人足跡遍及大興機場、凱德MALL、龍湖天街、地鐵奧體中心站，搭過南航、滴滴打車、地鐵4號線和2號線及8號線。