人行反壟斷盯支付 馬雲是否踩線引關注

消失近三個月的阿里巴巴創辦人馬雲，日前透過視訊現身。（路透資料照片）

神隱兩個多月的阿里創辦人馬雲 日前終於露面，投資者一度認為是個有利信號，推測馬雲的監管風暴將結束；但據華爾街日報導，馬雲現身同一天，人民銀行發布非銀行支付機構條例徵求意見稿（以下簡稱《條例》），對非銀支付領域嚴格監管，市場認為支付寶 、微信要慌了，馬雲又要不好過。

螞蟻集團的支付寶（Alipay）在中國 數位支付有極高的市占率。外界普遍認為，馬雲的言論惹怒中央，波及到他掌控的螞蟻集團，導致該公司首次公開募股（IPO）在最後一刻被叫停。上個月，中國反壟斷監管機構針對馬雲商業帝國中的另一家公司、電商巨頭阿里巴巴商業行為展開調查，人行這次針對支付清算市場發布的中條例，被認為劍指馬雲旗下的支付寶。

微信支付和支付寶在中國市占合計達九成，成為用戶最常使用的行動支付產品。（中新社）

中國經濟日報報導，《條例》中，最受市場關注的是反壟斷監管措施，意味支付行業監管的法律層級將進一步提升。

《條例》第55條明訂，非銀行支付機構有下列情形之一的，國務院反壟斷執法機構可對其採取約談等措施進行預警：一是一個非銀行支付機構在非銀行支付服務市場的市占率達到三分之一；二是兩個非銀行支付機構的市占率合計達到二分之一；三是三個非銀行支付機構的市占率合計達到五分之三。

值得注意的是，《條例》還明訂，同一法人不得持有兩個及以上非銀行支付機構10%以上股權，同一實際控制人不得控制兩個及以上非銀行支付機構。

新規也賦予人行認定支付服務市場壟斷地位的權限。金融科技專家、北京看懂研究院研究員馬超指出，後續最需要關注的是條例中對電子支付的概念到底是如何界定的，如果僅限於行動支付，那麼支付寶和財付通均已經踩紅線，如果是廣義的電子支付，那麼龍頭支付業者還有一定的迴旋空間。