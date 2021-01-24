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上海爆疫情 張文宏：防疫如「陶瓷店裡抓老鼠」

記者羅印冲／綜合報導
上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（新華社）
上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（新華社）

24日凌晨，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在微博發表文章。他形容，上海的防疫工作一直是「陶瓷店裡抓老鼠」，希望既抓住老鼠，又不要打破瓷器，希望不要因為防疫對社會生活產生大的影響。發現無症狀感染者後立即啟動上海的快速精準響應，目前所有病例均在快速追蹤中。

據澎湃新聞報導，張文宏指出，從世界疫情來看，新冠病毒已經穩穩地占領了地球，成為地球上的常駐病毒，通過一年的傳播，病毒在不斷變異，病毒傳播更快了，但是沒有看到病毒的毒力出現大幅度的降低。這表明我們不得不做好持久戰的準備。

張文宏稱，中國作為抗疫最為成功的國家與地區，迎來了冬季的第二波，這一波本土病例已超過1000例。中國在疫情的防控中積累了豐富經驗。無論是河北還是東北，均已看到勝利曙光。上海的這波疫情引起大家的關注。

他說，上海出現本土病例，從本周三報告2例本土病例後，已累計9例。上海兩個月前第一波本土病例因觸發發熱預警系統，通過快速防疫響應與精準防控迅速結束疫情的傳播。這波病例是主動篩查觸發快速防疫響應。

上海的防疫工作一直是「陶瓷店裡抓老鼠」，希望既抓住老鼠，又不要打破瓷器，希望不要因為防疫對社會生活產生大的影響。發現無症狀感染者後立即啟動上海的快速精準響應，目前所有病例均在快速追蹤線路上。這幾天屬於防疫隊伍與病毒傳播的並跑階段。目標是要盡快跑到病毒前面，終止這波疫情。

張文宏說，只要中國保持開放，新冠病例的發生必將成為常態。如何建立對病例產生快速反應的公共衛生體系取決於老百姓和公共衛生體系的互動。有症狀的感染者能主動或被動觸發公共衛生預警，無症狀的感染者可通過主動篩查體系觸發預警，一旦觸發預警，防疫隊伍通過及時響應，快速精準應答，與時間賽跑，沿著病毒傳播路線阻斷病毒傳播，努力將病毒控制在點狀發病區域，避免出現病毒蔓延後引發的社會停擺，這是對整個公共衛生體系的重大挑戰。

防疫 疫情 中國

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