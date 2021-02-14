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分享記憶 老物件交流火起來

中國新聞組／北京14日電

66歲的太原市民師新欣每月有5000元的退休金，家裡有彩電，手機能上網，他卻拿舊電話、舊手表跟別人換了一台舊收音機。

新華社報導，這台收音機看起來有點奇怪，不僅能照明，還能手搖發電，適合野外作業。退休前，師新欣在鐵路上工作，負責維修鐵路信號。「這是一種情結，年輕時特別喜歡但捨不得買。」師新欣說。

在那個沒有電視機的年代，收音機陪伴他度過了青春歲月，也見證了生活變遷。時至今日，他仍能詳細講出電子管收音機、有線廣播、礦石收音機、半導體收音機等的工作原理。通過收音機，他聽小說和歌曲，是鄧麗君的歌迷。

60餘年裡，師新欣搬過三次家，生活越來越好。年輕時，他接水、上廁所都要到外面排隊，買糧、油、菜等都有限量，如今單元樓裡吃水觸手可及，早就用上了水沖式廁所，每天想吃什麼買什麼。苦日子不容易，那時的奮鬥勁頭更令人難忘。用他的話概括就是：「不比吃，不比穿，不比誰家房子寬。比學習，比勞動，比比誰家幹勁足。」

像師新欣一樣對老物件充滿感情的人不在少數。但隨著時代變遷，很多老物件被淘汰，因此人們有了「寄存記憶」和「分享記憶」的需求。

近年來，成都、武漢、廈門、西安、青島、天津等地紛紛推出老物件展覽或舉辦老物件徵集活動，市民們用一件件斑駁的舊物喚醒城市記憶，記錄「奮鬥足跡」。

報導指出，在山西太原，市民黃海波創辦了公益項目山西時尚迴響城市文化交流中心，三年來帶領30餘名志願者徵集、整理、展覽老物件。至今，他們已收到600餘名熱心市民捐贈的6000餘件老物件。

市民安素香指著自己捐贈的小炕桌表示，這是她的太姥爺專門給母親做的嫁妝。她們姐妹讀書時，小炕桌成了書桌，等她長大成家，自己的孩子們又在小炕桌上學習。直到家裡有了寫字檯，這張桌子才棄置不用，被藏在了床底下。「我們對這個炕桌感情很深。」安素香說。

小人書、老式三五座鐘、縫紉機、黑白電視……來到這裡，彷彿穿越回20世紀某個親友的客廳，溫馨而熟悉。觀眾看到熟悉的老物件還會熱鬧地討論一番。

在黃海波看來，老物件是奮鬥和愛的見證。「我希望能把它們傳承下去，讓更多人理解，我們的城市和國家是像年輪一樣成長起來的。人們會更加珍惜現在的生活，更加感激創造美好的人。」她說。

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