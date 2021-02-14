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上海最後傳呼電話亭 78歲老奶奶守27年

中國新聞組／北京14日電
為了遵守和亡夫的約定，老人在電話亭守了27年。（視頻截圖）
為了遵守和亡夫的約定，老人在電話亭守了27年。（視頻截圖）

在上海福州路614弄堂口，有一間不足5平米的傳呼公共電話亭，這是上海最後一家傳呼公共電話亭。為了遵守亡夫的遺願，78歲沈玉琇在這裡守了27年。雖然電話亭已經不賺錢了，但沈玉琇覺得自己仍然可以守很多年，「因為來打電話的人一定是需要幫助的人」。

新京報報導，上個世紀90年代，上海幾乎每條弄堂口都有一座傳呼公共電話亭，當時人們的通訊工具主要是BB機，收到傳呼信息後，機主需要到公共電話亭進行回覆。1993年，在居委會的推薦下，沈玉琇與另外四人成為福州路614弄堂口傳呼公共電話亭的值守員。

「來打電話的人一定都是需要幫助的人。」（視頻截圖）
「來打電話的人一定都是需要幫助的人。」（視頻截圖）

「那時候很多人來打電話，都要排隊等的。」沈玉琇稱，在不足5平方米的電話亭裡有五部公共電話。由於當時來打電話的人太多，值守人員還分成早中班。

而沈玉琇主要負責的是管帳工作，「當時是4毛錢打3分鐘，一個月營業額有3、4千元（約463至617美元）。」也就是說，每個月大約有3萬分鐘的通話從這裡打出。

1996年，丈夫臨終前叮囑沈玉琇，無論賺不賺錢，都希望她不要關掉這個公共電話亭。「他主要是害怕我孤獨，在電話亭還有人來陪我聊天，也能為大家服務。」沈玉琇的兩個兒子都已成家立業，不在身邊，而她獨自一人住在電話亭附近的小區。

沈玉琇仍然覺得守在這裡是一件有意義的事情。（視頻截圖）
沈玉琇仍然覺得守在這裡是一件有意義的事情。（視頻截圖）

沈玉琇今年已高齡78，雖然現在使用公共電話亭的人越來越少，有時還要倒貼錢運營，但她仍覺得守在這裡是一件有意義的事情。

如今打電話仍舊是4毛錢打3分鐘，沈玉琇表示今天收入是2、3元，「有一個人來打了6毛錢，給了1元，我還補了他4毛，不能多收的」。

在媒體報導後，越來越多人到公共電話亭打電話，沈玉琇成了「網紅奶奶」，也越來越多人陪著沈玉琇守著這間公共電話亭，中國電信上海公司辦公室也協調相關部門為沈玉琇免費更換新的公共電話機。

得知有關部門會更換電話後，沈玉琇表示十分開心，「離開這個電話亭，我也很捨不得，我還可以守很多年呢」。

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