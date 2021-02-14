浙江男「牙雕」神技 「咬」出楊冪、劉德華

劉德華頭像。（取材自微博）

拿刀雕刻不稀奇，浙江的王先生利用牙齒雕刻，「咬」出張明星人像，包括劉德華、梁朝偉、張國榮、楊冪 、王一博、易烊千璽、丁禹兮等，看得網友嘖嘖稱奇，笑言王先生應該要幫自己的牙齒買個保險 。

王先生靠著「牙雕」蘋果絕技雕刻的梁朝偉頭像。（取材自微博）

香港01報導，來自江金華的王先生平日喜歡用各種材料做雕刻，一年前他受粉絲啟發，想到玩蘋果 雕刻，但工具卻是用「牙齒」，再朝雕好的蘋果打燈，用剪影方式呈現人物輪廓，效果相當逼真。網友相繼貼出梁朝偉、楊冪、王一博及易烊千璽的照片，他便一一用牙雕出來，已經用牙齒雕刻出20多個明星的頭像，「牙雕」神技在網上引起熱議。

來自大陸浙江的王先生靠著「牙雕」蘋果絕技雕刻出20多位明星頭像，在網上吸引大批粉絲。（取材自微博）

王先生表示，他用過各種材料進行雕刻，以往試過用吃剩的羊骨雕出達摩一類的人物，當時有網友看見羊骨時笑言，他可以向別人「吹牛」，說他可以吃完羊骨頭後直接咬出一個雕像，王先生覺得這想法很有趣，剛好家裡很多水果，就隨手拿了個蘋果嘗試用牙來雕刻。不過，他指這種用牙的方式屬於「盲雕」，咬一下看一下，要花很多時間調整，他的作品包括許多一線明星，包括劉德華、張國榮、楊冪、王一博、易烊千璽、丁禹兮等。

楊冪頭像。（取材自微博）

報導指出，由於要用牙齒直接咬在立體上造型，操作上會比較困難，王先生想到用剪影的方式相對來說更容易呈現人物的樣子，於是朝雕好的蘋果打燈呈現效果。不過，他也承認用牙雕刻比較費時，「因為牙咬相當於盲雕」，咬一下看一下，經常要觀察，又看看手機的照片，身體、力度等都要常常調整，才能咬出理想效果。

不少網友看完照片後，大讚他咬的蘋果與真人神似，又笑言他應該要幫自己的牙買個保險，「別的不知道，但是王俊凱、王源、易烊千璽是真的蠻像」。然而有人就問王先生，到底咬完拍完的蘋果會不會繼續吃，更笑虧「蘋果就是被你們這樣玩漲價的」。