挖寶兼學歷史 「考古盲盒」賣翻天

考古盲盒分為傳承、史詩、傳說三個級別。（取材自河南日報）

去年12月初，網友發圖文帖直播開「考古盲盒」過程，用小鏟子將埋在土裡的「寶貝」挖出來的新鮮體驗立刻掀起盲盒搶購熱潮，線上線下頻頻斷貨。一早，河南博物院文創區就出現挑選考古盲盒人潮，品牌負責人劉維指出，剛剛到貨的1000多件盲盒都已經緊急發貨。

香港文匯報報導，在考古盲盒陳列區，高低不同的圓形盒子代表著不同級別，「有傳承、史詩、傳說三個級別。級別越高，意味著挖出稀缺寶貝的可能性越大。」十二生肖獸首印章、大將軍虎符、武則天金簡或杜嶺方鼎等「寶物」都可能被挖到。當然，也可能會挖空，或者「一枚錢幣」。

「考古盲盒」可能藏著十二生肖獸首印章、大將軍虎符、武則天金簡或杜嶺方鼎等「寶物」。（取材自河南日報）

一個「傳承」級別的盲盒，標價90元人民幣 （約14美元 ）。裡面包含一個洛陽鏟、小刷子、竹籤、一把有分量的土，寶貝就藏在裡面。有玩家開出了玉製無事牌、佛像、獸首等各種「傳世珍寶」，紛紛將成果曬上網。

開盲盒的過程不僅是動手的過程，還是了解歷史的過程。（取材自河南日報）

「小鏟一拿，考古的感覺就來了。」一位網友說到。洛陽鏟是20世紀初由洛陽附近的村民發明。1928年，考古學家衛聚賢目睹盜墓者使用洛陽鏟的情景後，將其運用於考古鑽探。如今，洛陽鏟已成為中國 考古鑽探工具的象徵。

藏寶的「土」也是有來歷的。「之前比較硬，像石膏一樣。如今是洛陽邙山的土壤，更能還原考古現場。」劉維介紹，海拔300米的邙山是河南省洛陽市一塊黃土丘陵地，歷代多位帝王身葬於此。

第二次到河南博物院選購盲盒的劉女士說，她的女兒只有5歲，開盲盒的過程不僅是動手的過程，還是了解歷史的過程。「她開出過一個虎符，我告訴她虎符是很厲害的，可以用來指揮軍隊，她立刻就覺得超級神氣，那一刻真的覺得自己是個將軍了。拿著虎符就開始自編自導小故事了。」

劉維說，「從我們線上的秒殺速度，你可以看出現在盲盒有多火爆。為了保證產品質量和發貨速度，最近穩定在每天上600個，秒殺速度從一分鐘到半分鐘，搶購一空。」