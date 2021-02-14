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撿垃圾、背下出…他義務護長城 6年如1日

中國新聞組／北京14日電
張傑在長城各處撿拾遊客遺留的垃圾。（取材自新京報）
張傑在長城各處撿拾遊客遺留的垃圾。（取材自新京報）

張傑是北京市延慶區幫水峪村民，自小在長城邊長大。夏季遊客多時，他一周有三天都在山上，拎著垃圾袋和竹夾，沿著長城的磚石路撿垃圾。44歲的他，在長城義務撿拾垃圾已有6年，「咱家門口的寶貝，得守好」成為他的信念。

新京報報導，張傑自幼生長在幫水峪村。大約從10歲起，張傑就得幫著家裡去山上背柴，山上有一段長城，村裡的老人告訴他，這裡是花家窯子段長城，其中一座菱形的敵台實為罕見，保存也相對完整。

這段長城與石峽關長城和八達嶺古長城相連接，建於明初的隆慶三年至四年，距今已有400多年曆史。

「小時候在長城邊玩到大，沒覺得有什麼稀奇，長大了覺得真厲害，我們村就有長城，我們要比一般人更愛它。」張傑說。

2013年，張傑結束在外工作回到村裡生活，有更多機會去長城上走走看看。來得多了，張傑逐漸發現長城身上有了傷痕，儘管那時候遊客還不多，但城磚上的「某某到此一遊」、樹叢間躺著的礦泉水瓶，格外扎眼。

村民張傑將長城上被遊客移位的磚塊搬回原處。（取材自新京報）
村民張傑將長城上被遊客移位的磚塊搬回原處。（取材自新京報）

從那年開始，張傑有了隨身背個塑料袋，把所見之處垃圾撿起背下山的習慣。若見到因暴雨衝下城牆的磚牆，他也會拾起歸位。

從前村裡人沒想過這些散落的磚是文物古蹟的一部分，更談不上要去保護它。2015年，政府出資將這段長城修復，在盡可能保留原貌的基礎上用新磚鋪設了台階路，此後遊客便越來越多。

遊人多了，垃圾也在成倍地增長。張傑自己撿不過來了，他開始有意拉著同村好友上長城。張傑的微信群裡已有21人，年齡從35到50多歲不等。夏季遊客多時，每周大家要上長城三次以上。

張傑讀大學的兒子每次假期回家，張傑都會拉著兒子去撿垃圾，他覺得年輕人們更應該懂得「咱家門口的寶貝，得守好」。

張傑的朋友圈裡，總是貼著各種天氣下的長城照片，朋友笑他，他回答「就是喜歡，怎麼都看不厭」。成為幫水峪村黨支部委員後，他帶動所有村委會成員，定期組織村民去長城撿拾垃圾。

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