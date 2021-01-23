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幫接送、幫帶娃…成都首創「共享奶奶」

中國新聞組／北京23日電
「共享奶奶」與孩子們在一起。（取材自紅星新聞）
「共享奶奶」與孩子們在一起。（取材自紅星新聞）

中國有共享汽車、共享單車、共享充電寶…現在還多了「共享奶奶」。

紅星新聞報導，「共享奶奶」是成都市武侯區某社區創設的「公益項目」。所謂的「共享奶奶」，就是利用社區內有空閒、有愛心的空巢老人幫助同社區的雙職家庭接送孩子上下課，並孩子們輔導功課、照顧孩子的起居。

「共享奶奶」在給孩子們上課。（取材自紅星新聞）
「共享奶奶」在給孩子們上課。（取材自紅星新聞）

「共享奶奶」項目發起人、武侯區晉陽街道吉福社區青少年宮負責人楊瓊表示，「共享奶奶」問世是源於她的一次偶然經歷。今年33歲的她是兩個孩子的母親，但由於家裡是雙職工家庭，且家中無老人照看，每天接送兩個小孩放學便成了令她頭大的事，「特別到了假期，社區工作人員的小孩基本都會聚集到社區內照看。」

楊瓊表示，有一次託社區一位清潔工奶奶幫忙照看孩子，當楊瓊回來時發現，孩子們和老奶奶相處地非常融洽，「那位奶奶也很高興。」因而萌生「共享奶奶」的想法。「既然社區內退休的長者有空閒時間，且希望參與社會活動獲得成就感，雙職工家庭又由於工作繁忙、下班時間晚，疏於對孩子的照顧，那能不能把這些特別有愛心，特別有能力的退休長者挖掘出來，幫著雙職工家庭帶孩子、接孩子呢？」楊瓊說。

2019年7月，楊瓊提出了「共享奶奶」這一理念，當時報名的就有三、四十位老奶奶，經過「篩選」，實際「錄取」了20多個。

楊瓊表示，想要成為「共享奶奶」首先要身心健康、有奉獻精神，有空閒時間，同時社區還要對奶奶們進行「上崗」培訓。另外」每天至少要「服務」30至40個小朋友，包括在上學期間接孩子放學，在寒、暑假帶孩子到小區的共享小屋或是社區的活動中心進行照看等。

張奶奶是首批獲「錄取」的「共享奶奶」，「平時兒子和孫子都不在身邊，我和老伴的生活有些孤單，聽說社區有『共享奶奶』這個項目後，第一時間報了名。」張奶奶說：「我雖然老了，但是我還是要發揮我的餘熱，為我們社區的居民做一些力所能及的事情。」經過一年多的參與，她也收穫了很多，除了鄰里間更加相熟和諧，與孩子在一起的時光，也讓她覺得倍加開心。

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