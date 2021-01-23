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任正非：美制裁 逼華為從小學生跳級博士

記者蔡敏姿／綜合報導
華為創辦人任正非。（取材自搜狐網）
華為創辦人任正非。（取材自搜狐網）

華為心聲社區22日公告，華為創辦人任正非表示，美國的制裁使華為全球化戰略不能完全實施，現在須全面靠自己打造產品，逼著華為從「小學生」做起。

每日經濟新聞報導，任正非稱，美國的制裁使華為全球化戰略不能完全實施，可能依靠不了部分全球化平台，最先進的美國平台不支持華為，現在須全面靠自己打造產品，逼著華為從小學生做起，而且要快速跳級到博士。

但任正非稱，「不要因美國一時打壓而沮喪，放棄全球化的戰略。」

任正非說，未來三至五年，在薪酬結構不變的原則下，員工素質要與貢獻結合起來考核，加強在戰火中選拔優秀員工的路線不動搖。

任正非指出，當前科技發展正處在一個飽和曲線的平頂端，付出巨大的努力並不能有對等的收益。例如，華為每年投入的研發經費是200億美元，但收益只有研發投入的40%，「60%的蠟燭在黑暗的探索之路燃盡了」。

華為在低潮時期，每年仍撥備10億美元給戰略預備隊，為來自一線的功臣、英雄、員工提供機會。每個員工都要努力學習，無論在職還是脫產，都要珍惜學習的機會，要把新的技術、新的商業模式、新的精神面貌傳下去。

「華為正處在一個偉大的時代，同時又遭遇百年聞所未聞的風暴打擊。」任正非說，華為要像海燕一樣，朝著一絲亮光，用盡全身力量搏擊、奮鬥、前進。

華為 任正非 美國

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