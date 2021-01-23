亂打非法疫苗釀禍？中國非洲豬瘟捲土重來

路透報導指出，中國新染疫豬隻的病毒檢體缺少MGF360與CD2v兩支基因，而這兩種基因就是先前中國實驗室放棄研發的「失敗疫苗」兩種基因。（路透）

中國 非洲豬瘟疫情 在沉寂3個多月後，21日又在廣東省梅州市爆發，造成中國豬肉生產商新希望六和集團超過1000頭豬感染。外電報導稱，這波豬隻感染的病毒基因有兩種，與先前中國實驗室放棄研發的「失敗疫苗 」一致，業者擔心恐是實驗室流出的非法疫苗引發疫情。

聯合新聞網「轉角24小時」報導，21日晚間廣東傳出的千餘頭豬隻感染，包括該集團旗下養豬場的母豬，及包給農民育肥的豬隻，初判影響規模不大。但路透報導，業者與學界質疑這波疫情與養殖業者私自從黑市購買「假疫苗」非法接種有關。

報導引述路透文章指出，新染疫豬隻的病毒檢體缺少MGF360與CD2v兩支基因，而這兩種基因就是先前中國實驗室放棄研發的「失敗疫苗」兩種基因，因此大型養殖集團與北京獸醫實驗室才連忙向上通報「恐有非法疫苗流入市面」，並擴大在廣東地區掃蕩假疫苗。

報導稱，刪除這兩條基因的「疫苗病毒株」，對豬隻的併發症狀較和緩，但初期實驗發現會使後續病毒的病徵變異更加混亂，甚至還增加「崽豬夭折率」。

「我們不知道這種病毒到底是從哪裡傳進養殖場的？但許多輕症染疫豬裡，都有這種『基因刪除』過的人造型病毒。」路透引述新希望六和集團科學長表示。報導說，集團人員表示他們在與華南地區中小型養殖戶合作買豬過程中，不斷發現類似狀況，已通報政府追緝調查。

路透報導，質疑在華南地區擴散的新一波非洲豬瘟疫情，疑似是養殖業者私自從黑市購買「假疫苗」非法接種所致。圖為2019年，浙江省金華市身穿防護服的工作人員對養豬場進行消毒。（路透）

報導並稱，長駐北京的獸醫專家強生（Wayne Johnson）與肯亞非洲豬瘟實驗室都認為，缺少MGF360與CD2v基因的病毒株不太可能是自然變異，並稱新發現病毒株缺少的兩條基因，剛好與先前中國實驗室的疫苗研發敘述一致，「這怎麼可能是巧合，不可能！」。

目前全世界沒有成功研發及核准的「非洲豬瘟疫苗」，中央社報導，很多中國豬農為保護自己的牲口，轉而求助沒被核准的產品。業內人士和專家擔心非法疫苗引發意外感染，也就是現在散播中的病毒株。

但究竟是否有非授權疫苗外流造成疫情，轉角24小時報導稱，目前中國官方定調廣東這波疫情病因來源應是「非法從疫區調運生豬」所致。