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「食」在緊張！中國進口櫻桃、乳清…驗出陽性

中國新聞組／北京23日電
價格大幅下降，進口櫻桃今年受到民眾民歡迎。（中新社）
價格大幅下降，進口櫻桃今年受到民眾民歡迎。（中新社）

無錫梁溪區今日通報，21日該區的疾病預防控制中心對進口食品開展常態化監測中，發現一份進口的櫻桃表面核酸檢測為陽性。

據無錫梁溪的微信公號，該份櫻桃的生產日期為去年的12月18日。在檢測出陽性之後，區防疫指揮部立即啟動應急預案，第一時間趕赴現場處置。經查，該批次食品部分流往市內梁溪區、惠山區和濱湖區。

區指揮部展開行病學調查、核酸採樣、密切接觸者集中隔離、剩餘食品封存、環境全面消毒等措施，在相關涉及地區共採集環境、物品、人員標本199份，檢測結果均為陰性。

消息傳出後，有網民表示，難得今年櫻桃價格腰斬，「我家條件好不容易達到櫻桃自由就又不能吃了？」、「窮是最好的保護色」。

此外，天津市22日公布，在對濱海新區某食品公司烏克蘭進口乳清粉樣本進行新冠病毒核酸檢測時，發現17份樣本檢測結果呈陽性，相關產品未流入天津市場。

江蘇省蘇州市蘇州工業園區在對進口食品開展常態化檢測中，發現某食品公司進口的一份「冷凍豬頸骨」外包裝核酸檢測陽性，經查，該批貨物於1月20日運入倉庫，未流入市場。

在櫻桃之前，疫情爆發以來，中國多次在不同外在環境樣本中測出核酸陽性。之前曾測出天津雪糕樣本出現病毒陽性，北京一家食品公司的男廁驗出新冠病毒陽性，該公司生產的麵包部分銷往江蘇。

檢測 微信 北京

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