疫情燒到中南海？北京東、西城區全員普篩

北京連續數日新增本土病例，北京市中心的東城區和西城區22日宣布啟動區內全員核酸檢測。圖為北京民眾在寒風中排隊等候檢測。（歐新社）

北京 大興區連續數日出現本土確診病例，為迎接下個月的農曆春節和3月初將在北京舉行的兩會，北京更加管控疫情。北京市中共決策層官員辦公的中南海和金融機構雲集的金融街所在的西城區，以及東城區22日宣布，考慮到近期外部輸入風險增大，將全面展開核酸檢測 。

據中國 國家衛健委通報，中國22日新增確診病例為206例（含無症狀感染者），本土確診179例，其中北京占3例；新增總數比前一天的222例有所下降，但依然保持在200以上。

北京市大興區龐一處核酸檢測點的醫護人員20日為一名小朋友進行核酸採樣。（新華社）

美國之音報導，這次大排查計畫持續兩天，涉及人口200多萬。美聯社的報導說，在東城區的一個街角，數千人冒著嚴寒排隊，隊伍蔓延幾個街區。所有人都戴著口罩。

對西城區進行大排查的原因是日前在京郊大興區發生的本土群聚感染中有一名確診病例是中國某部委報社的職員，而這家報社就位於西城區復興門路口，其對面是中國國家廣播電視總局和中央人民廣播電台等機構。

來源：无修饰的中国@YouTube

北京科創園區1陽性

21日還傳出網易北京園區一名員工核酸檢驗為陽性，由於該地是北京重要的科創園區，包括百度、聯想、騰訊、新浪、軟通動力、滴滴、快手，都在園區內或附近，已引發外界關切。

鑑於多國出現病毒變異，咽拭子與鼻拭子的核酸檢測可能仍有漏網，北京也宣布重新排查自去年12月10日以來所有入境北京人員的血清抗體檢測。

此外，上海21日發現了兩個月來的第一次出現的6例本土感染病例，全都在黃浦區，涉及3例患者的中福世福匯大酒店被列為中風險地區。當天全市所有醫院的工作人員都開始接受病毒檢測。

黑龍江食品廠染疫 商品下架

重災區黑龍江省22日新增93例確診（含無症狀感染者），其中省會哈爾濱有多數病例都與食品公司「正大實業」有關，其屠宰車間臟區走廊、淨區走廊和更衣室外環境、冷庫外環境和食品外包裝皆檢出陽性，黑龍江省市場監管部門已下架該公司蒸餃、鹽酥雞等在售食品。截至目前，哈爾濱市累計99例確診，「正大實業」員工及家屬占41例。

另一重災區河北省22日新增15例本土確診。

美國之音報導，目前中國北方多個城市已經實施封城，數千萬居民被禁足在家。天津市政府22日宣布，所有抵達天津的國內航班都必須出示病毒檢測陰性結果，所有乘客都要在家隔離14。

同時，中國也加緊對重點人群施打新冠疫苗。截至21日，中國新冠疫苗接種已經超過1500萬人次。